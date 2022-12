Stadt Luzern Parlament spricht 7,3 Millionen Franken für den Ausbau öffentlicher WCs Genderneutral, hindernisfrei und sieben zusätzliche Toiletten auf Stadtgebiet: Wer mal muss, hat's in Luzern bald (noch) besser.

39 öffentliche WC-Anlagen existieren aktuell in der Stadt Luzern - bis im Jahr 2032 wird die Zahl auf 46 steigen. Zudem werden alle diese Toiletten genderneutral und hindernisfrei - letzteres sind aktuell erst zwei und genderneutral deren 15.

Das alles will nicht nur der Luzerner Stadtrat, sondern auch das Stadtparlament. Es hat am Donnerstag vom mittlerweile dritten WC-Masterplan mit Investitionen von total rund 7,3 Millionen Franken einstimmig zustimmend Kenntnis genommen. Zudem wird eine neue App bereits ab nächstem Jahr den Weg zu den WC weisen.

Von links bis rechts waren sich die Mitglieder des Grossen Stadtrats einig, dass ausreichend öffentliche und saubere Gratis-Toiletten «zum Grundangebot einer attraktiven Stadt» gehören. Auch dass die Anzahl zunimmt, künftig alle hindernisfrei sein und ökologischer gereinigt werden, kam überall gut an. Eintracht herrschte sogar dabei, dass alle Toiletten genderneutral sein werden, auch jene in allen Einrichtungen der Stadt, wie dies ein überwiesenes SP-Postulat fordert – wenn auch aus unterschiedlichen Gründen: Für Martin Abele (Grüne) bedeutete es «weniger Diskriminierung für Trans- und non-binäre Personen», Marc Buchecker (FDP) hob den «erleichterten Bau und Unterhalt» hervor und Patrick Zibung (SVP) erfreute sich an den Kosteneinsparungen.

«Jede und jeder von uns hat doch sicher schon mal ein öffentliches WC aufgesucht, sie sind ein wichtiger Teil der öffentlichen Infrastruktur» sagte Abele weiter. Nicht alle, wie sich in der Debatte zeigte. «Ich habe noch nie ein öffentliches WC benötigt», sagte Zibung und ergänzte: «Ärgerlich ist aber sicher, wenn es beschädigt oder unauffindbar ist.» Daher begrüsse seine Fraktion die geplante WC-App. Dies sah Peter Gmür (Mitte) anders: «Diese App ist übertrieben.» Auch Abele fand:

«Gäste laden doch nicht extra eine WC-App aufs Handy.»

Bei hindernisfreien Toiletten ist die Stadt im Hintertreffen

Kritik einstecken musste der Stadtrat von allen Fraktionen, weil die meisten Toiletten noch nicht hindernisfrei sind, darunter sogar relativ neue wie beim Schulhaus Staffeln in Reussbühl. «Diesem Aspekt muss der Stadtrat unbedingt mehr Beachtung schenken», sagte etwa Rieska Dommann (FDP). Die SP forderte zudem mehr Sichtbarkeit bei den «Netten Toiletten». Dabei geht es um öffentlich zugängliche WC in Gastrobetrieben. «Sie sind oft sauberer als öffentliche WC, aber man findet sie kaum», sagte Benjamin Gross und ergänzte: «Die Kennzeichnung vor Ort und die Einträge in den digitalen Karten müssen sich verbessern.»

Beide Kritiken seien beim Stadtrat angekommen, sagte Baudirektorin Manuela Jost (GLP). So werde die Stadt künftig unter anderem einen Spezialisten der Fachstelle hindernisfreies Bauen bei der Bauabnahme der Toiletten beiziehen.

Öffentliches WC beim Inseli. Bild: Dominik Wunderli

Teilweise überwiesen hat der Grosse Stadtrat zudem einen Vorstoss der SP, der die Prüfung von mehr temporären Toiletten an schönen Tagen bei Badeplätzen am See fordert. Der Stadtrat hat in seiner Antwort auf das Postulats bereits angekündigt, bei hohen Besucherfrequenzen im Sommer an neuralgischen Standorten mit mobilen WC-Anlagen zu reagieren.

