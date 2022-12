WM 2022 Braucht die Nati einen neuen Trainer? Tritt Yann Sommer zurück? Was war eigentlich mit Okafor? Die 13 brennendsten Fragen nach dem WM-Ende der Schweizer Nati

Granit Xhaka war ausser sich und seine Mitspieler enttäuscht. In der Mixed Zone war jedenfalls viel los. Es lag am Virus, am Serbien-Spiel und auch an der Frische – so drei Thesen nach dem 1:6 im Achtelfinal. Und muss nun eine Trainer-Debatte her? Es gibt viele Diskussionspunkte um die Schweizer und viele hintergründige Antworten.