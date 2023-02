Stadt Luzern Quartierhilfe-Netzwerk Vicino eröffnet neuen Standort im Schönbühl-Center In einer Bürogemeinschaft mit der Spitex Stadt Luzern soll ein Treffpunkt entstehen.

Das Einkaufszentrum Schönbühl in Luzern. Bild: Boris Bürgisser

Das Luzerner Quartierhilfe-Netzwerk Vicino hat einen neuen Standort im Einkaufszentrum Schönbühl eröffnet, wie es in einer Mitteilung heisst. Damit ist Vicino nun in fünf Stadtteilen vertreten; neben dem Schönbühl in der Neustadt (Himmelrich), in Littau (Fanghöfli), im Würzenbach (ehemalige Post), und im Wesemlin (Quartierzentrum).

Der neue Standort befindet sich in einer Bürogemeinschaft mit der Spitex Stadt Luzern. Er liegt gleich rechts nach dem Haupteingang ins Einkaufszentrum an der Langensandstrasse. Geöffnet ist Vicino dienstags bis freitags von 9 bis 11 und von 13.30 bis 16.30 Uhr. Am kommenden Samstag findet von 10 bis 15 Uhr ein Eröffnungsanlass statt.

Ziel von Vicino ist, dass ältere Menschen «in ihrem vertrauten Wohnumfeld möglichst lang, möglichst sicher und selbstbestimmt leben können», wie der Website der Organisation zu entnehmen ist. Dafür wird ein Netz an «nachbarschaftlicher und professioneller Unterstützung» aufgebaut. Damit soll der Einsamkeit vorgebeugt werden. Zu diesem Zweck organisiert Vicino auch Anlässe wie Digitreffs, Jassen oder Diskussionsrunden. Um das Angebot auszubauen, hat der Grosse Stadtrat 2019 eine Leistungsvereinbarung mit Vicino genehmigt. (std)