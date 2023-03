Stadt Luzern Radfahrer bei Unfall auf Zentralstrasse schwer verletzt Als ein Lastwagenfahrer am Mittwoch in die Zentralstrasse einmündete, kam es zu einer Kollision mit einem Radfahrer. Dieser musste anschliessend mit erheblichen Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Auf der Luzerner Zentralstrasse kam es am Mittwochmorgen zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Lastwagenfahrer. Der Radfahrer zog sich dabei schwerer Verletzungen zu und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Gemäss Polizeimeldung ereignete sich der Unfall kurz nach 8.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt fuhr der betroffene Lastwagen von der Morgartenstrasse her auf der Murbacherstrasse. Bei der Einmündung in die Zentralstrasse hielt er sein Fahrzeug an, um daraufhin in die Strasse einzumünden. Dabei kam es zu einer seitlich-frontalen Kollision mit dem Radfahrer, welcher auf dem Radstreifen der Zentralstrasse in Richtung Bundesplatz unterwegs war. (luz)