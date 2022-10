Stadt Luzern Raubüberfall auf Bar: Bewaffnete Täter bedrohen Personal und Gäste Zwei unbekannte Täter haben am Sonntagabend in der Stadt Luzern eine Bar überfallen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntagabend um zirka 21.30 Uhr haben zwei bewaffnete, maskierte Männer die Bar «Café Nuova Vita Grabus» an der Fluhmühlerain 4 in der Stadt Luzern betreten. In der Bar bedrohten sie die Gäste sowie das Personal. Sie entwendeten ein Serviceportemonnaie und konnten anschliessend mit einem Auto fliehen. Das schreibt die Staatsanwaltschaft in einer Medienmitteilung. Verletzt wurde niemand.

Wie die Polizei weiter schreibt, sprachen die beiden Täter gebrochen Deutsch. Einer der Täter sei schwarz gekleidet gewesen, der andere habe einen weissen Overall getragen. Die Luzerner Polizei sucht Zeugen. Wer Beobachtungen zum Vorfall gemacht hat, wird gebeten, sich direkt unter der Nummer 041 248 81 17 bei der Polizei zu melden. (sig)