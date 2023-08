Stadt Luzern Regula Müller übernimmt Präsidium der SP-Fraktion von Simon Roth Der bisherige Fraktionschef gibt das Präsidium nach fünf Jahren ab. Er bleibt aber im Stadtparlament.

Regula Müller übernimmt das Präsidium der SP-Fraktion im Luzerner Stadtparlament. Sie sei von der Fraktion einstimmig gewählt worden, teilt die Partei mit. Müller tritt die Nachfolge von Simon Roth an, der das Amt nach über fünf Jahren abgibt. Zu den Gründen macht die Partei keine Angaben. Roth bleibt Mitglied des Grossen Stadtrats.

Die neue SP-Fraktionspräsidentin Regula Müller. Bild: zvg

Regula Müller ist seit September 2019 Mitglied des Stadtparlaments. Sie sitzt in der Bildungskommission sowie in der Spezialkommission zum Neuen Luzerner Theater. Als Feministin sei ihr die Frauenförderung ein grosses Anliegen, heisst es in der Mitteilung. Müller arbeitet in der Kommunikationsabteilung der Suva und ist Mutter zweier Kinder. (cgl)