Stadt Luzern Renzo Testorelli übernimmt Restaurant Neustadt Beim «Neustädtli» steht ein Besitzerwechsel an. Das Restaurant soll in der gewohnten Form erhalten bleiben.

Renzo Testorelli kauft das Restaurant Neustadt in der Stadt Luzern. Der Luzerner Architekt übernimmt das Gebäude mitsamt verpachteter Beiz von Theddi Furrer, wie Zentralplus berichtet. Das «Neustädtli» soll so bleiben, wie es ist, entsprechend wird der Pachtvertrag mit Beizer Roland Odoni unverändert fortgeführt. Odoni betreibt die Beiz an der Neustadtstrasse 21 seit 25 Jahren.

«Für mich ist es ein Privileg, dass ich diese Liegenschaft erwerben durfte», lässt sich Renzo Testorelli im Bericht zitieren. «Als Kind des Quartiers und regelmässiger Gast hänge ich am ‹Neustädtli›.» Testorellis Familie wohnt seit über 100 Jahren und in dritter Generation im Quartier. (rem)