Stadt Luzern Roman Omlin wird neuer Direktor des Hotels Schweizerhof Ab Dezember übernimmt der 36-jährige Luzerner die Direktion des Luzerner Traditionshauses. Im Hotel Schweizerhof ist er kein unbekanntes Gesicht.

Roman Omlin. Bild: PD

Die Nachfolge von Clemens Hunziker, der das Hotel Ende Januar verlassen wird, ist bekannt: Roman Omlin wird ab Dezember neuer Direktor des Hotels Schweizerhof in Luzern. Omlin ist kein unbekanntes Gesicht im Hotel Schweizerhof: Von 2009 bis 2019 hat er dort bereits in den Funktionen des Sales Managers, Leiter Verkauf & Marketing und zuletzt als Leiter Business Development und Mitglied der Geschäftsleitung gearbeitet. Die bereits vorhandenen Kenntnisse des Hotels, aber auch des Schweizerhof-Teams, werde Roman Omlin nach einer kurzen Übergabe die nahtlose Amtsübernahme ermöglichen, heisst es in der Mitteilung.

Wie das Hotel weiter schreibt, war der 36-jährige Luzerner zuletzt drei Jahre lang als Direktor im neu eröffneten Hotel Schweizerhof in Zermatt tätig. Omlin absolvierte die Schweizerische Hotelfachschule in Luzern (SHL) und verfügt über einen EMBA-Abschluss in strategischem Management und Leadership an der Hochschule Luzern. Der designierte Hoteldirektor lässt sich in einer Mitteilung wie folgt zitieren:

«Das Hotel Schweizerhof Luzern mit seinen treuen Gästen und grossartigen Mitarbeitenden ist eine Herzensangelegenheit für mich. Die 177-jährige Geschichte des Hauses erfolgreich weiter zu gestalten, bedeutet Herausforderung und Motivation zugleich.»

Die Besitzer Patrick und Mike Hauser freuen sich sehr über die Zusage von Roman Omlin. Mike Hauser sagt: «Roman Omlin kann nach nur dreijähriger Abwesenheit gut auf sein bestehendes Beziehungsnetz in Luzern und im nationalen und internationalen Tourismus aufbauen. Wir sind froh, ein bekanntes Luzerner Gesicht wieder nach Luzern zurückzubringen.» (pl)