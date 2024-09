Stadt Luzern Schuhmacher Pietro Garofalo hört auf – und erhält zum Abschied viel Lob 30 Jahre führte er die kleine Schuhreparatur-Werkstatt an der Zürichstrasse 35 in Luzern. Jetzt hört Pietro Garofalo im Alter von 75 Jahren auf. Sein Geschäft wird aber weitergeführt.

Pietro Garofalo in seinem Geschäft an der Zürichstrasse. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 27. 2. 2023)

Man fühlt sich wohltuend Jahrzehnte zurückversetzt, wenn man die kleine Werkstatt an der Zürichstrasse 35 in Luzern betritt. Alte, aber nach wie vor voll funktionstüchtige Näh-, Fräs- und Schleifmaschinen, der Duft von Leder und ein Hauch Italianità. Mittendrin Pietro Garofalo, italienischer Schuhmacher alter Schule. Weisshaarig, mit wachem Blick, stets freundlich. Diesen Sommer wird er 75 Jahre alt.

Sein Laden befindet sich nicht weit vom Löwencenter entfernt neben der Einfahrt ins City-Parking. Seit 30 Jahren repariert Garofalo Schuhe jeder Art. Doch jetzt hört er auf, altershalber. «Es tut mir im Herzen weh, ich hätte gerne weitergemacht», sagt er in seinem sympathischen Schweizerdeutsch mit italienischem Akzent. «Doch eine Operation im vergangenen Herbst zwingt mich, kürzerzutreten. Aber ich freue mich auf mehr Zeit mit meinem 5-jährigen Enkel.»

Pietro Garofalo stammt aus Lioni in der süditalienischen Provinz Avellino. «Mein Vater war Bauer, wir hatten ein gutes Leben.» Als 19-Jähriger zog er dennoch in die ferne Schweiz, wie so viele seiner Landsleute. Das Schuhmacher-Handwerk hatte er in Italien erlernt. In Luzern arbeitete er zunächst in einer Schuhmacherei an der Hirschmattstrasse, danach wechselte er an die Maihofstrasse und schliesslich eröffnete er seine eigene Schuhmacherei an der Zürichstrasse.

Früher war hier «Blumen-Bürgi» tätig

Das Lokal ist geschichtsträchtig. Einst hatte hier Rudolf Bürgi seinen Blumenladen. Der 2014 verstorbene und von vielen Luzernerinnen und Luzernern liebevoll «Blumen-Bürgi» genannt, war bekannt dafür, dass er - wenn ihm jemand sympathisch war – seine Tulpen und Rosen auch mal grosszügig verschenkte. Von Garofalo gab’s nicht Blumen, jedoch meist ein Lächeln.

Traditionelle Schuhmacher wie Pietro Garofalo sind in der Stadt an einer Hand abzuzählen. Viele mussten ihr Geschäft im Lauf der Zeit schliessen. «Die Nachfrage ist stetig gesunken», bestätigt Garofalo. «Es werden mehr billige Schuhe gekauft, bei denen sich eine Reparatur nicht lohnt.» Zudem erhielten traditionelle Werkstätten immer mehr Konkurrenz durch Anbieter wie Mister Minit. Vor allem junge Leute würden heute auch vermehrt Turnschuhe tragen. «Wobei, auch bei Turnschuhen kann ich eine Sohle erneuern», sagt Garofalo.

Kundinnen halten ihm seit Jahrzehnten die Treue

Dass er jetzt aufhört, hat aber keineswegs damit zu tun, dass er zu wenig Kundschaft hat. Im Gegenteil: «Nach wie vor beanspruchen viele Leute meine Dienste, nicht nur ältere Personen, sondern auch Junge.» Er habe viel Stammkundschaft, die ihm seit Jahren, teils gar Jahrzehnten die Treue halte, darunter neben Italienern auch viele Schweizer. Es seien vor allem Frauen. «Aber diese bringen dann oft auch die Schuhe ihrer Männer mit», sagt Garofalo schmunzelnd.

Garofalo übt sein Metier mit Liebe, Gewissenhaftigkeit und Verantwortungsbewusstsein aus. Er sagt einer Kundin oder einem Kunden auch mal ehrlich, dass sich eine Reparatur nicht mehr lohne. Garofalo macht kleine Reparaturen für wenig Geld. «Es kann aber auch sein, dass eine aufwendige Reparatur bis zu 240 Franken kostet. Bei Schuhen, die man für 600 bis 700 Franken gekauft hat, lohnt sich das.»

Pietro Garofalo in seinem Geschäft. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 27. 2. 2023)

Wie sehr seine Tätigkeit geschätzt wird, zeigt sich bei unserem Besuch an seinem letzten Arbeitstag. Regelmässig treten Kundinnen ein, die sich bei ihm bedanken, ihr Bedauern über seinen Abschied ausdrücken und ihm alles Gute wünschen. «Es war immer alles perfekt bei ihm», sagt uns eine langjährige Kundin, «er hat mir auch viele wertvolle Tipps für die Auswahl meiner Schuhe gegeben.» Eine andere betont: «Schuhe, die etwas gekostet haben, will man gut gepflegt haben. Das ist bei Pietro Garofalo garantiert. Wenn man die Schuhe bei ihm abholt, sind sie wieder wie neu.»

Ganz zur traditionellen Schuhmacher-Werkstätte passt, dass man bei Pietro Garofalo 30 Jahre lang nur mit Bargeld bezahlen konnte. Nicht mit Kreditkarten, nicht mit Twint. Er sei grosszügig gewesen und habe die reparierten Schuhe oft dennoch übergeben, wenn mal jemand das nötige Bargeld nicht dabei hatte, in der Gewissheit, dass die Kunden zum Bezahlen zurückkehrten. «Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht», sagt Garofalo. «Allerdings ist es schon auch mal vorgekommen, dass jemand die Schuhe, die er gerade trug, als Pfand bei mir zurückliess, sich die frisch reparierten Schuhe anzog und sich ohne zu zahlen nie mehr bei mir blicken liess.»

Salvatore Vitaliano übernimmt das Geschäft

An der Zürichstrasse 35 in Luzern wird man auch in Zukunft seine Schuhe zur Reparatur bringen können. Pietro Garofalo tritt zwar zurück, doch sein Geschäft wird von Salvatore Vitaliano weitergeführt. Der 59-Jährige stammt aus Kalabrien, ist seit 42 Jahren als Schuhmacher tätig und wechselt nun von seiner Schuhmacherei in Altdorf nach Luzern. «Ich werde das Geschäft an der Zürichstrasse 35 unverändert weiterführen», sagt Vitaliano. Neu wird er auch Schlüssel- und Stempelservice anbieten. «Und wahrscheinlich wird man bei mir auch mit Karte bezahlen können», sagt er mit einem Augenzwinkern.