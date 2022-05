Stadt Luzern Schweizerische Hotelfachschule übernimmt die Marke «World Tourism Forum Lucerne» Nach der Hiobsbotschaft Anfang Jahr nimmt sich die Schweizerische Hotelfachschule Luzern (SHL) der Marke an. Ziel sei es, das internationale Geschäft weiter auszubauen.

Wollen die Vision der Marke weiterbringen (von links): Timo Albiez (Stv. Direktor SHL), Christa Augsburger (Direktorin SHL) und Martin Barth (Gründer und CEO WTFL). Bild: PD

Die Pandemie hat dem «World Tourism Forum Lucerne» zugesetzt – Ende März wurde bekannt, dass über die Organisation der Konkurs eröffnet wurde. Nun aber gibt es gute Nachrichten: So nimmt sich neu die Schweizerische Hotelfachschule Luzern (SHL) der Marke an, heisst es in einer Mitteilung.

Diese versammelte in den vergangenen 15 Jahren jeweils Hunderte Personen aus Tourismus, Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zu Tagungen. Das Bedauern über die Einstellung sei dementsprechend «überwältigend» gewesen. Die zahlreichen Rückmeldungen aus dem In- und Ausland hätten Martin Barth als Gründer und CEO bestärkt, nach einer Nachfolgeorganisation zu suchen.

Die SHL will ihrerseits mit der Übernahme ihr internationales Geschäft weiter ausbauen. So wird sich die SHL unter anderem stärker beim Aufbau von Hospitality-Schulen im Ausland engagieren und vermehrt internationale Events durchführen.

Martin Barth wurde dabei mit dem Weiteraufbau des internationalen Geschäftes betraut. Die SHL ist laut ihm die perfekte neue Eigentümerin, «um die Vision gemeinsam weiterzuverfolgen». (lga)