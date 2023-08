Stadt Luzern Sexuell übertragbare Infektionen: Grünen-Fraktion will Gratistests für Unter-25-Jährige und KulturLegi-Berechtigte In der Stadt Luzern sollen junge und sozial schwache Personen künftig Anspruch auf Gratistests für sexuell übertragbare Infektionen haben. Das fordern die Grünen und Jungen Grünen Luzern.

Nach dem Vorbild der Stadt Zürich will die Fraktion Grüne/Junge Grüne Luzern jungen Erwachsenen und sozial schwachen Personen Gratistests für sexuell übertragbare Infektionen ermöglichen. Das Pilotprojekt in Zürich startete Anfang Juni 2023, ermöglicht werden die Tests allen Zürcherinnen und Zürchern unter 25 Jahren sowie KulturLegi-Berechtigten. Das schreiben die Jungen Grünen in einer Mitteilung. Das Projekt stosse auf grossen Anklang: «In den ersten drei Monaten sind die Termine fast ausnahmslos ausgebucht.»

Laut Mitteilung hat das Anbieten von Gratistests grosse Vorteile: So falle einerseits die finanzielle Barriere weg, andererseits könnten Infektionen behandelt und Infektionsketten unterbrochen werden. «Finanziell lohnt sich einerseits eine frühere Intervention bei einer Infektion, andererseits das Verhindern von weiteren Infektionen», heisst es weiter.

Die Fraktion Grüne/Junge Grüne bittet den Stadtrat darum, die Einführung der Gratistests zu prüfen. (mha)