Stadt Luzern Skulptur von Vandalen gestohlen – dreissig Jahre später wird nun der Nachbau enthüllt Vor rund dreissig Jahren wurde beim Verkehrshaus die «Skulptur der Gemeinschaft» bei einem Vandalenakt entwendet. Nun wurde sie nachgebaut.

Was lange währt, wird endlich gut: Knapp dreissig Jahre lang mussten die Luzernerinnen und Luzerner auf die «Skulptur der Gemeinschaft – Auf dass ihr eins werdet» des Luzerner Bildhauers und Grafikers Rolf Luethi warten. Diese stand vor dem Verkehrshaus; seit einem Vandalenakt war sie spurlos verschwunden. Nun aber hat die Stadt Luzern zusammen mit den Landeskirchen des Kantons Luzern, der Denkmalpflege und dem Sohn von Rolf Luethi ein Replikat erstellen lassen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Diese wurde am Dienstag der Öffentlichkeit präsentiert.

Der Sockel nach dem Vandalenakt. Bild: PD

Ursprünglich wurde die Skulptur 1963 in der Parkanlage Bühlermatte vor dem Verkehrshaus enthüllt. Sie stellte ein Zeichen der Ökumene dar. Wer das Kunstwerk damals vom Sockel gerissen und gestohlen hat, konnte nie herausgefunden werden.

Die Präsentation des Nachbaus wird Luethi selber nicht mehr erleben: Er verstarb 2015 an seinem Wohnort in Adligenswil. Aufgewachsen war Luethi in Basel – ab 1959 lebte der Bildhauer, Maler, Zeichner und Gestalter schliesslich in Luzern. Er schuf dabei organische Skulpturen, die oft aus Kugeln, Ellipsen und Eiformen bestanden.

Die damalige Skulptur. Bild: PD

Die Idee zum Nachbau hatte die reformierte Landeskirche des Kanton Luzerns. Sie nahm sich 2020 anlässlich des 50-Jahr-Jubiläums der katholischen und reformierten Landeskirchen im Kanton Luzern dem Denkmal an. Beauftragt mit der Skulptur wurde die Kunstschlosserei Villiger aus Bünzen. Als Vorlage konnte sie auf ein Modell der Skulptur aus dem Familienbesitz der Luethis zurückgreifen. Die Kosten belaufen sich auf rund 40’000 Franken und wurden durch die Stadt Luzern, die Albert Koechlin Stiftung, die Josef Müller Stiftung, die Römisch-katholische Landeskirche Kanton Luzern, die Evangelisch-reformierte Landeskirche Kanton Luzern und die Christkatholische Landeskirche Kanton Luzern getragen. (lga)