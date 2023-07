Stadt Luzern SP fordert kostenlose Sonnencreme für die Bevölkerung Die Partei schlägt vor, Spender für Desinfektionsmittel zu diesem Zweck umzufunktionieren.

Im ihrem neuen Postulat «Sonnencreme für die Bevölkerung» fordert die Luzerner Grosstadträtin Regula Müller (SP) die Gratisabgabe von Sonnencreme an die Luzerner Stadtbevölkerung. In der Schweiz erkranken jährlich 20'000 bis 25'000 Menschen an weissem und ungefähr 3100 an schwarzen Hautkrebs, wie Müller im Postulat schreibt. Die Schweiz gehöre, was den schwarzen Hautkrebs angeht, zu den am stärksten betroffenen Ländern.

Geht es nach der SP, soll Sonnencreme für die Bevölkerung kostenlos sein. Symbolbild: Andrea Stalder

Als Vorbild nennt Müller die Niederlande – das Land führte vor kurzem die Gratisabgabe ein. Dort wurden dafür die während der Corona-Pandemie aufgestellten Spender für Desinfektionsmittel wiederverwertet. Zukünftig soll gemäss SP auch die Stadtluzerner Bevölkerung von einem solchen Angebot profitieren und bezüglich Hautkrebs sensibilisiert werden. Zudem könnten sich auch Personen, die ihren Sonnenschutz vergessen haben, vor der UV-Strahlung schützen.

Deshalb bittet die SP-Fraktion den Stadtrat darum, zu prüfen, ob beispielsweise in der Ufschötti, auf der Lidowiese, in der Tribschen- sowie in der Zimmereggbadi solche Sonnencremespender aufgestellt werden könnten. (cst)