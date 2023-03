Stadt Luzern SP startet neuen Anlauf für autofreie Tage In Quartieren sollen im Sommer autofreie Sonntage durchgeführt werden, schlägt die SP in einem Postulat vor. Es ist nicht der erste Versuch.

In allen Stadtluzerner Quartieren soll in den Sommermonaten mindestens ein autofreier Sonntag durchgeführt werden. Das schlägt die SP in einem Postulat vor. Ähnliche Projekte würden in anderen Städten, etwa Winterthur, schon getestet. Die SP argumentiert unter anderem damit, dass für Quartierfeste bereits einzelne Strassenabschnitte gesperrt würden. Diese Anlässe seien in der Bevölkerung sehr beliebt, denn das Bedürfnis nach Freiraum sei gross. Es entstehe mehr Lebensqualität, mehr Quartierleben und mehr Platz für alle Bewohnenden.

Die Eschenstrasse wurde während des letztjährigen Neustadt-Strassenfests für den Verkehr gesperrt. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 2. 7. 2022)

Es ist in Luzern nicht der erste Anlauf dieser Art. Bereits 2018 schlug die SP in einem Postulat vor, ein Pilotprojekt mit autofreien Tagen im Hirschmattquartier zu starten. Der Vorstoss wurde aber vom Grossen Stadtrat abgelehnt. Auch der Stadtrat war dagegen. Der Aufwand für eine Verkehrssperrung sei gross, zumal die Strassen auch von parkierten Autos befreit werden müssten, schrieb er damals in der Stellungnahme zum Postulat. Ausserdem sollten Initiativen für solche Projekte aus den Quartieren kommen.

Ein weiterer Vorstoss für autofreie Tage ist aktuell im Luzerner Kantonsrat hängig. Dort schlagen die Grünen vor, an mehreren Sonntagen pro Jahr ausgewählte Kantonsstrassen für private Motorfahrzeuge zu sperren. (std)