Stadt Luzern SP und SVP wollen Pläne für das Bundesplatz-Café stoppen Nach dem Rückzug der Bundesplatz-Initiative fordern SP und SVP mit einer Motion eine Neubeurteilung des Projekts. Die Nutzung des Servicegebäudes soll doch ausgeschrieben werden.

Das Servicegebäude am Bundesplatz. Bild: std (Luzern, 7. 6. 2023)

Das Servicegebäude am Luzerner Bundesplatz und die danebenliegende Fläche mit den Lindenbäumen sollen umgestaltet werden. Das fordern SP und SVP in einer dringlichen Motion, die auch von zwei Mitgliedern der Grünen/Jungen Grünen-Fraktion unterzeichnet worden ist. Pikant daran: Eine private Nutzung dürfte für die öffentliche Hand keine Kosten verursachen und «muss für eine Umnutzung ausgeschrieben werden», wie es in der Motion heisst.

Das widerspricht der Absicht des Stadtrats. Dieser will aufgrund der Initiative «Für den Erhalt des Servicegebäudes und der Lindenbäume am Bundesplatz» das Nutzungsrecht für das Servicegebäude direkt an eine Privatgesellschaft vergeben, die dort ein Café realisieren will. Weiter plant die Exekutive einen städtischen Investitionsschutz, sofern die privaten Investoren die Umbaukosten nicht amortisieren können. Dies, weil das Gebäude nach wenigen Jahren aufgrund eines im Raum stehenden Kantonsstrassenprojekts nicht mehr genutzt werden könnte.

Stadtrat plant Konzessionsvertrag mit Initianten

Die Initiative wurde zwar vor wenigen Wochen zurückgezogen. Der Stadtrat ist aber der Ansicht, dass aufgrund des Parlamentsentscheids zur Initiative von 2022 der Auftrag besteht, einen Konzessionsvertrag für das Servicegebäude mit der Privatgesellschaft zu erarbeiten. Letztere ist eng mit den Initianten verknüpft. Der Vertrag müsste noch vom Parlament bewilligt werden. Die Motionäre dagegen finden, «es gibt weder eine Willensäusserung der Stimmbevölkerung noch vom Parlament», wie sie mitteilen.

SP und SVP hatten bereits 2022 der Behandlung der Initiative im Parlament die Pläne des Stadtrats kritisiert. Die Mehrheit des Grossen Stadtrats sprach sich aber für die Direktvergabe des Nutzungsrechts sowie den Investitionsschutz aus. Ob sich die Meinungen nun verändert haben, wird sich bei der Behandlung der Motion zeigen.