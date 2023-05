Stadt Luzern SP will Familien bei der Schulzahnpflege stärker unterstützen Die SP Stadt Luzern fordert unter anderem, dass der Selbsthebalt der Eltern von 150 Franken ersatzlos gestrichen wird.

Familien sollen stärker bei der Finanzierung bei der jährlichen Schulzahnpflege unterstützt werden – das fordert die SP Stadt Luzern in einer aktuellen Motion. Die Sozialdemokraten vertreten die Ansicht, «dass es nicht an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern liegen» dürfe, ob Kinder «die notwendigen zahnmedizinischen Behandlungen empfangen oder nicht».

Die SP will Familien bei der Schulzahnpflege stärker unter die Arme greifen. Symbolbild: Javier De La Torre/Imago Images

Die Motion fordert unter anderem, dass der Stadtrat den zurzeit gültigen Selbstbehalt von 150 Franken für die Eltern «ersatzlos abschafft». Zudem soll die Stadt künftig auch bei kieferorthopädischen Behandlungen Unterstützung leisten. Und bei finanziellen Notlagen der Eltern soll die Möglichkeit bestehen, dass die Stadt der Zahnärztin oder dem Zahnarzt einen Vorschuss leistet.

Schon jetzt leistet die Stadt bei Schulkindern einen Beitrag an Zahnarzt-Kosten über 150 Franken, die nicht von der Versicherung gedeckt sind. Dieser Beitrag liegt je nach Einkommen der Eltern zwischen 0 und 80 Prozent. Laut Abklärungen der SP hat die Stadt Luzern für diesen Zweck in den vergangenen vier Schuljahren insgesamt gut 4000 Franken ausgegeben, also jährlich lediglich etwa 1000 Franken. Wohl auch deswegen wünscht die SP, dass die Stadt den Eltern klarer kommuniziert, dass in diesem Bereich finanzielle Unterstützung bereit stünde. (sma)