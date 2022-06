Stadt Luzern Stadtparlament will Verkaufsverbot für EWL-Grundstücke Linksgrün hat sich durchgesetzt: Der Stadtrat soll sich bei EWL dafür einsetzen, dass keine Liegenschaften an Private verkauft werden. Die Finanzdirektorin reagiert im Parlament verärgert.

Das Steghof-Areal der EWL. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 23. Juni 2022)

Die städtische Energieversorgerin EWL besitzt diverse Grundstücke – etwa am Hauptsitz an der Industriestrasse, am Steghof sowie in Kriens. Künftig soll EWL diese Liegenschaften nicht mehr an Private veräussern dürfen – einzig die Stadt wäre als Käuferin noch toleriert: Von einem solchen Szenario träumen SP und Grüne.

Sie haben am Donnerstag diesbezüglich einen Erfolg verbucht. Das Stadtparlament hat nämlich ein Postulat mit folgendem Auftrag an den Stadtrat überwiesen: Die EWL soll dazu bewogen werden, keine Grundstücke mehr an Dritte zu verkaufen.

Darf das die Stadt überhaupt?

Ob der Stadtrat überhaupt die Kompetenz hat, ein solches Verkaufsverbot zu erlassen, ist fraglich. Zwar gehört EWL zu 100 Prozent der Stadt, doch sie ist eine eigenständige AG. Die Stadt könne über die EWL-Grundstücke nicht einfach verfügen, sagte Stefan Sägesser (GLP).

Auch Finanzdirektorin Franziska Bitzi (Mitte) war sichtlich verärgert über die Forderung von Linksgrün. «Aufträge, die rechtlich nicht umsetzbar sind, nehme ich nicht entgegen», so Bitzi. Christa Wenger (Grüne) hingegen fand, die Stadt könne im Rahmen des Beteiligungsmanagements bei der EWL durchaus «eine Meinung einbringen».

Hintergrund des Anliegens der Linken ist: Einzelne EWL-Grundstücke waren früher tatsächlich städtisches Eigentum. Erst seit der Verselbstständigung der EWL 2001 sind sie im Besitz der EWL AG. Wenn nun Land an Private verkauft wird, gehe sozusagen städtischer Boden verloren, so das Argument. Das gelte es zu verhindern, wie Mario Stübi (SP) sagte:

«Je mehr Boden in dieser Stadt in öffentlichem Besitz, desto besser.»

Franziska Bitzi teilt die Befürchtungen der Linken nicht. Abgesehen vom geplanten Verkauf eines EWL-Grundstücks in Kriens, seien zurzeit gar keine Veräusserungen an Private in Sicht. Im Gegenteil: Beim EWL-Stammareal an der Industriestrasse hat die Stadt ein Vorkaufsrecht, das bis 2051 gültig ist. Und beim Areal Steghof gegenüber des Neubads hat die Stadt bereits ihr Interesse an einem Kauf bekundet. Es gebe auch keine anderen Interessenten, so Bitzi.

Auch in Engelberg hat EWL Land verkauft

Für EWL ist der Verkauf von nicht mehr benötigten Liegenschaften ein wichtiges Mittel, um sich finanziell Luft zu verschaffen. Denn der Umbau der Wärmeversorgung und der Ausstieg aus dem Erdgas erfordern in den nächsten Jahren Investitionen von über einer Milliarde Franken. Bereits verkauft wurde kürzlich ein Grundstück in Engelberg. Zusätzlich steht, wie erwähnt, ein Areal in Kriens kurz vor dem Verkauf und das Steghof-Areal könnte schon bald an die Stadt verkauft werden.