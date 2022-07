Stadt Luzern Stadtrat lehnt Preisschilder für die Beantwortung von Vorstössen ab Antworten aus der Stadtverwaltung kosten Geld. Ein FDP-Postulat fordert Transparenz und will wissen, wie teuer politische Vorstösse sind. Doch der Stadtrat winkt ab.

Das Luzerner Stadthaus. Bild: Pius Amrein (Luzern, 31. Januar 2022)

Marc Lustenberger und Marco Baumann haben namens der Stadtluzerner FDP-Fraktion das Postulat eingereicht. Sie fordern damit die Offenlegung der Kosten für die Bearbeitung und Beantwortung eines politischen Vorstosses. Zusätzlich soll die Folgekostenschätzung bei einer allfälligen Überweisung des Vorstosses und der daraus resultierenden Berichte und Anträge offengelegt werden. In den vergangenen Jahren habe die Zahl der Vorstösse in der Stadt Luzern stetig zugenommen, heisst es im Postulat. Deren Beantwortung könne mit einem «beträchtlichen Aufwand verbunden sein». Ausserdem beobachten die Postulanten die Tendenz, «dass die Antworten der Stadtverwaltung – sowie die daraus resultierenden Berichte und Anträge – zunehmend länger werden».

Der Stadtrat will das Postulat teilweise entgegennehmen, wie er schreibt. Bei den Folgekosten ist die Sachlage klar. Denn seit 2000 ist der Stadtrat laut Geschäftsreglement verpflichtet, die zu erwartenden Ausgaben bei einer Überweisung eines Vorstosses aufzuzeigen. Zudem werde ein Projekt zur Straffung von Berichten und Anträgen «mit Nachdruck» vorangetrieben, wie der Stadtrat in seiner Stellungnahme schreibt. Damit sei dieser Teil der Forderungen bereits erfüllt und könne abgeschrieben werden.

Politischer Wert der Vorstösse sei «unschätzbar»

Das Preisschild für die Beantwortung von Vorstössen dagegen lehnt der Stadtrat ab. Er führt unter anderem «demokratiepolitische Überlegungen» an. Die Möglichkeit, parlamentarische Vorstösse einreichen zu können, sei «im System der kooperierenden Gewaltenteilung von unschätzbar grossem Wert». Dies, «um Auskünfte zu erhalten und die Politik zu gestalten». Im Klartext: Der Nutzen eines politischen Vorstosses könne nicht mit einem Preisschild adäquat bemessen werden. Ein solches habe zudem seine Tücken, so der Stadtrat weiter. Ein kostengünstiger Vorstoss könne bei der Weiterbearbeitung zu hohen Folgekosten führen. Umgekehrt könne ein teurer Vorstoss zu nachhaltigen Kosteneinsparungen führen.

Eine Aufschlüsselung der Kosten, wie sie der Kanton Aargau bereits kennt, habe dort bisher zu keiner Verminderung der politischen Vorstösse geführt, so der Luzerner Stadtrat in seiner Antwort. Doch es entstand ein anderer Effekt: Es kam zu einem medialen Ranking von den «billigsten» bis zu den «teuersten» Ratsmitgliedern. Dazu hält der Luzerner Stadtrat fest: «Diese Kategorisierung ist einer guten politischen Kultur, wie sie in der Stadt Luzern vorherrscht, nicht zuträglich.»

Manchmal würde ein informeller Kontakt reichen

Gleicher Meinung wie die Postulanten ist der Stadtrat darin, dass bei gewissen Fragen oder Hinweisen eine informelle Kontaktaufnahme mit der Verwaltung zielführender und effizienter sein kann als ein politischer Vorstoss. Es liege an den Fraktionen, «verstärkt zu prüfen, ob ein Vorstoss das adäquate Mittel ist».

Die FDP-Fraktion schreibt auf Anfrage zur Stellungnahme: «Wir konnten die Antwort noch nicht in der Fraktion besprechen. Somit ist noch nicht klar, ob wir mit dieser teilweisen Überweisung einverstanden sind.» Zum Einwand, dass mit dem Preisschild ein Ranking der «billigsten» und «teuersten» Ratsmitglieder provoziert würde, schreibt die Fraktion: «Ein solches Ranking zu provozieren, ist nicht unsere Absicht. Wir wollen mit dem Preisschild für die Kosten sensibilisieren. Die Qualität und Wichtigkeit eines Vorstosses lässt sich anhand der Kosten aber nicht ableiten.» Man setze beim Preisschild auf die Eigenverantwortung der gewählten Politikerinnen und Politiker, das Parlament nicht mit Motionen, Postulaten und Interpellationen zu überhäufen.