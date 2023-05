Stadt Luzern Stadtrat will Schule Rönnimoos für fast 64 Millionen Franken erweitern Steigende Schülerzahlen und die Zusammenlegung der Schulen Rönnimoos und Grenzhof: Die Stadt Luzern will die Schule Rönnimoos erweitern.

So soll das Schulhaus dereinst aussehen: Der neue Pausenplatz mit den Neubauten und dem Bestandsgebäude links. Visualisierung: Nightnurse Images AG / Stadt Luzern

Rund 380 Kinder gehen momentan in der Schulanlage Rönnimoos in Littau zur Schule. In den kommenden Jahren wird sich diese Gruppe stark vergrössern. Der Luzerner Stadtrat rechnet damit, dass die Zahl der Lernenden im Einzugsgebiet der Schule bis im Schuljahr 2029/2030 auf 450 ansteigen wird. Das sind knapp 18,4 Prozent mehr als aktuell. Mit einer Erweiterung soll dieses Wachstum nun aufgefangen werden. Gleichzeitig findet eine Zusammenlegung mit dem nahe gelegenen Schulhaus Grenzhof statt.

Entworfen wurde die Erweiterung vom Planerteam Meyer Gadient Architekten AG aus Luzern und Raymond Vogel Landschaften AG aus Zürich. Im gleichen Zug soll auch die bestehende Schule einer Gesamtsanierung unterzogen werden.

Keine Turnhalle während eines Jahres

Ab 2025 soll während der ersten Bauetappe beim heutigen Fussballfeld eine Dreifachturnhalle inklusive Tribüne für 300 Personen gebaut werden. Ebenfalls vorgesehen im Bauprojekt ist eine Aula. Diese sollen künftig für Sportturniere und Schulfeste genutzt werden.

Die zweite Etappe: Die heutige Turnhalle und der Singsaal werden abgerissen. An ihrer Stelle sollen zwei Gebäude entstehen: eines für den Unterricht, das andere für die Betreuung. Dabei wird für die Kinder während rund eines Jahres keine Turnhalle zur Verfügung stehen. Dies sei bei so grossen Sanierungen üblich und werde mit «verschiedenen Gefässen wie Sporttagen, Projektwochen sowie Bewegung im Freien» aufgefangen, heisst es im Bericht und Antrag des Stadtrates (B+A).

Der Blick von der Ecke Sonnenstrasse-Unterwilrain. Visualisierung: Nightnurse Images AG / Stadt Luzern

Im Herbst 2027 soll schliesslich das bestehende Schulgebäude einer Gesamtsanierung unterzogen werden Die Technik im Haus ist veraltet, das Gebäude nicht hindernisfrei, der energetische Zustand schlecht und die Kanalisation teilweise beschädigt.

Sonderkredit von 65,6 Millionen

Mittelpunkt des Areals werden das bestehende Gebäude und der Pausenplatz davor. Darum herum soll es viel Grün geben: Neue Bäume und Sträucher werden gepflanzt. Geplant sind unter anderem auch ein runder Sportplatz, ein Spielplatz und Sitzgelegenheiten. Geheizt wird mit Fernwärme, auf den Dächern werden zusätzliche Photovoltaikanlagen installiert.

Die Gesamtinvestitionen betragen rund 67,6 Millionen Franken: Rund 3,7 Millionen kosten Projektierung und Wettbewerb, 63,9 Millionen die Ausführung. Gleichzeitig werden 220 zusätzliche Stellenprozente bei der Dienstabteilung Immobilien, Management Betrieb beantragt. Der Stadtrat beantragt daher einen Sonderkredit von 65,6 Millionen Franken.