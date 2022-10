Stadt Luzern «Start mit Regen bringt Segen»: Die Määs-Verantwortlichen ziehen eine positive Bilanz Rund 400'000 Besucherinnen und Besucher haben die Herbstmesse heuer besucht. Alle Beteiligten ziehen eine positive Bilanz.

Das Riesenrad steht zwischen dem See und dem KKL. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 5. Oktober 2022)

Die Lozärner Määs geht am Sonntag in die letzte Runde. Die Verantwortlichen bezeichnen die Veranstaltungen in einer Medienmitteilung als «vollen Erfolg». So hätten heuer 400'000 Besucherinnen und Besucher die Veranstaltung besucht. Es habe sich nach 1077 Tagen Wartezeit gezeigt: «Die Bevölkerung will sich wieder treffen und die Bevölkerung will wieder an die Lozärner Määs.»

Die Määs habe dank dem sehr guten, milden Wetter beste Voraussetzungen gehabt für eine hohe Besucherzahl. Getreu dem Grundsatz «Start mit Regen bringt Segen» seien die darauffolgenden Tage sehr erfolgreich gewesen.

24 Bilder 24 Bilder Auf der Octopus-Bahn werden die Besuchenden herumgeschleudert. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 1. Oktober 2022)

Die Umsätze stimmen

Auch die Standbetreiberinnen und -betreiber sind mit den diesjährigen Umsätzen zufrieden, wie es in der Medienmitteilung weiter heisst. Den Beteiligten in die Hände gespielt hätten auch die gleichzeitig stattfindenden Herbstferien. Auch die IG Luzerner Herbstmesse und Märkte (IG LHMM) und die Stadt Luzern blicken mit Freude auf eine gelungene Määs 2022 zurück. Aus organisatorischer Sicht seien «keine nennenswerten Vorkommnisse» zu verzeichnen.

Der Termin für die nächste Määs steht bereits fest: Im kommenden Jahr heisst es zwischen dem 30. September und 15. Oktober «Äs esch Määs z Lozärn.» (zgc)