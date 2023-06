Stadt Luzern Keller voll? Stiftung Brändi verkauft nun Ihre Occasion-Artikel Neues Dienstleistungsangebot in Luzern: Stiftung Brändi verkauft nicht mehr benötigte Dinge von Privatpersonen.

David Siegrist vom Projekt Restwert mit einer Angestellten beim Verkauf eines Produkts. Bild: Dominik Wunderli

Wer kennt es nicht? Zuhause liegen zahlreiche Dinge herum, für welche man keinen Nutzen mehr hat. Meist sind es Dinge, für die jemand anderes noch eine Verwendung finden würde. Zum Online-Verkauf kommt man aber trotzdem nie, da der Aufwand für viele Personen schlichtweg zu gross ist.

Diesem Problem schafft jetzt die Stiftung Brändi in Luzern Abhilfe. Diese startet in Zusammenarbeit mit dem Projekt Restwert, welches sich für beruflichen und sozialen Reintegration einsetzt, ein Verkaufsangebot. Die Stiftung teilt mit, dass sie den kompletten Aufwand beim Verkauf der Produkte übernimmt.

30 Prozent Entschädigung für Aufwand

Wer seine nicht mehr verwendeten Gegenstände von der Stiftung Brändi verkaufen lassen möchte, kann diese von Montag bis Freitag zu den angegebenen Zeiten bei der Annahmestelle vorbeibringen. Die vorbeigebrachten Gegenstände werden auf der Online-Handelsplattform Ricardo.ch verkauft. Für den Service verlangt die Stiftung 30 Prozent des Verkaufspreises als Entschädigung.

Für die Menschen mit Beeinträchtigung, welche in der Stiftung ihre Ausbildung bestreiten oder dort arbeiten, ist das Projekt eine zusätzliche Chance zur Förderung, da kaufmännische und logistische Kompetenzen gefördert werden. Falls es zu einer hohen Nachfrage kommen sollte, werde es einen befristeten Annahmestopp geben, so Matthias Moser, Leiter der Fachstelle Marketing und Kommunikation der Stiftung Brändi. Momentan arbeiten vier junge Menschen mit Beeinträchtigung am Projekt, welche von der Fachperson David Siegrist begleitet werden. (cst)