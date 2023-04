Stadt Luzern Streetfood Festival geht in achte Runde: 25'000 Genuss-Fans freuen sich auf das Schlemmen in Luzern Einmal mehr findet vom 21. bis zum 23. April die bekannte «Original Streetfood Festival Tour» rund um das Eiszentrum Luzern statt.

Burger wie diesen hier gibt es am «Original Streetfood Festival Tour» zu entdecken. Bild: PD

Vier Kontinente, 25 Länder und um die 50 Stände: Das alles und mehr ist die «Original Streetfood Festival Tour», die bereits zum achten Mal in Schweizer Städten Halt macht. Luzern darf dabei einmal mehr nicht fehlen: So können sich Besucherinnen und Besucher vom 21. bis zum 23. April auf dem gedeckten Aussenfeld des Eiszentrums Luzern durch die Welt schlemmen.

Dabei hat es «für jeden etwas dabei», wie Rolf Arnet von der Hannibal Events GmbH festhält. Auch vegane und vegetarische Angebote werden nicht fehlen. Denn: «Es herrscht ein grösseres Bedürfnis danach als noch vor ein paar Jahren», so Arnet.

Streetfood steht dabei für frisch zubereiteten Speisen in mobilen Küchen aus aller Welt. Das Konzept mit Marktatmosphäre und Probierportionen zahlt sich aus: So fanden bereits sieben Touren und 80 Festivals mit rund zwei Millionen Besuchern statt, wie es in einer Mitteilung heisst.

In diesem Jahr soll es denn nun auch erneut wieder einige Änderungen geben. Neu ist heuer etwa das Kinderland. Dieses soll auch die jungen Gäste zum Entdecken einladen. Was es damit genau auf sich hat, will Arnet allerdings noch nicht verraten: Das Konzept gebe man jeweils nicht explizit im Voraus bekannt – schliesslich müsse man das Ganze selber vor Ort erleben. Ein Detail erzählt er dann aber: So warten auf die Kinder unter anderem Fotowände.

Foodwaste soll keinen Platz haben

Für die erwachsenen Besucherinnen und Besucher gibt es derweil mit kostenlosem Eintritt verschiedene Themenbars wie Beer- & Premium Gintasting, quirlige Strassenkünstler und Musiker zu bestaunen.

Foodwaste soll dabei kein Thema sein: Wie letzte Saison wolle man dafür sorgen, dass möglichst wenig Lebensmittel verschwendet werden. Übriggebliebenes soll so an Bedürftige verteilt werden. Zudem wird aus biogenen Speiseabfällen Biogas. Festivalpartner ist ausserdem die SBB – dank dem RailAway-Kombi profitieren die Besucher bei der An- und Rückreise von einer Spezialaktion. So bittet Arnet die Festivalgänger nicht zuletzt aufgrund der Parkplatzsituation denn auch um eine Anreise per öV.

Je nach Wetter erwartet werden bis zu 25'000 Besucherinnen und Besucher. Die Luzerner seien aber so oder so ein Publikum, das «eher weniger wetterscheu» sei und das er sehr schätze, so Arnet. Man merke den Menschen an, dass Luzern eine Gastrostadt sei. «Die Leute sind sehr offen für neue Speisen und probieren gerne Sachen aus. Das ist schön – denn darum geht es uns ja schliesslich auch.»