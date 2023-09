Stadt Luzern Streit im Vögeligärtli: Mann mit Messer verletzt Bei einer Auseinandersetzung am Sonntagabend wurde ein 40-jähriger Iraker mit einem Messer verletzt. Zwei Personen wurden festgenommen.

Das Vögeligärtli in Luzern. Hier trafen zwei streitende Männer aufeinander. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 30. Mai 2020)

Im Vögeligärtli in der Stadt Luzern kam es um 18 Uhr am Sonntagabend zu einem Streit zwischen zwei Personen. Einer der Männer verliess daraufhin den Park, worauf ihm zwei Personen in eine Restaurant an der Pilatusstrasse 1 folgten. Dort wurde ein Messer eingesetzt und ein 40-jähriger Iraker erlitt dabei mehrere Schnitt- und Stichwunden.

Der Mann wurde durch die Ambulanz ins Spital gefahren. Der mutmassliche Täter, ein 49-jähriger Türke und sein Begleiter, ein 16-jähriger Türke, wurden vorläufig festgenommen, so die Polizei in einer Mitteilung. Der genaue Tatablauf und die weiteren Hintergründe sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern. (zfo)