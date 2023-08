Luzern Strompreise steigen weiter: Vierpersonenhaushalt zahlt 2024 fast 200 Franken mehr Aufgrund höherer Beschaffungskosten sowie höherer Abgaben hat Energie Wasser Luzern die Strompreise für 2024 angepasst. Die Preise steigen um rund 15 Prozent.

Die Strompreise steigen weiter. In der Stadt Luzern bezahlt ein durchschnittlicher Vierpersonenhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 4500 Kilowattstunden nächstes Jahr 1454 Franken; das sind 15,4 Prozent oder 194 Franken mehr als noch in diesem Jahr. Energie Wasser Luzern (EWL) gibt die hohen Beschaffungspreise sowie die gestiegenen Abgaben für den Netzbetreiber Swissgrid als Begründung für die steigenden Preise an. In einer Mitteilung von EWL heisst es: «Dank eigener Kraftwerke und Beteiligungen von EWL fallen die Preiserhöhungen im Bereich Energie weniger hoch aus, als es bei einer vollständigen Marktbeschaffung der Fall wäre.»

Ausserdem habe sich der Wasserstrom wegen einer Verknappung des Angebots aufgrund des trockenen Wetters verteuert. Der Wasserstrom-Anteil liege bei EWL bei über 65 Prozent, so das Unternehmen. Deshalb werden die Preise für «EWL Naturstrom», «Luzerner Wasserstrom» und «EWL Mixstrom» per 1. Januar 2024 durchschnittlich um 0.7 Rappen pro Kilowattstunde erhöht.

Die nationale Netzbetreiberin Swissgrid hat ausserdem die Preise für die Systemdienstleistungen von 0.46 auf 0.75 Rappen pro Kilowattstunde erhöht. Und auch die Stadt Luzern ist gemäss EWL verantwortlich für die gestiegenen Preise: So habe die Stadt die Konzessionsabgabe von 1.20 auf 1.80 Rappen pro Kilowattstunde erhöht. «Dies dient der Umsetzung der neuen Klima- und Energiestrategie im Hinblick auf eine klimaneutrale Energiezukunft in Luzern.» (mha)