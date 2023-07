Stadt Luzern Tag des Friedhofs: «Das Friedental nicht nur an Beerdigungen erleben» Seit 2014 gibt es den Tag des Friedhofs, dieses Jahr am 16. September. Gezeigt wird erstmals der Drohnenflug-Film über den Friedhof Friedental, und danach geht’s den Bäumen entlang auf einen Rundgang.

Der Friedhof Friedental wurde 1885 eingeweiht und ist mit seinen

17 Hektaren Fläche nicht nur der grösste Luzerner Friedhof, sondern auch der fünftgrösste Friedhof der Schweiz. Am 16. September findet der Tag des Friedhofs statt, diesen Tag gibt es national seit 2014. Pascal Vincent, Leiter des Friedhofs, sagt dazu: «Die Stadt Luzern war von Beginn an dabei. Bevor es den Tag gab, machten wir bereits 2013 bei der Museumsnacht mit. Damals gab es Führungen in der Dämmerung. Danach wurde der Tag des Friedhofs eigenständig durchgeführt.»

Bäume und ihre Geschichten

So stehen dieses Jahr die Bäume im Fokus. Der Drohnenflug-Film zeigt aus der Vogelperspektive, was da alles wächst. Danach geht es auf einen Rundgang. Die Gäste – erwartet werden bis an die 60 Personen – stehen vor ausgewählten Bäumen. Sie erfahren vom Baumspezialisten von «Stadtgrün Luzern», Michael Sigrist, und von Kirsten Littarru-Bachmeier, Gartendenkmalpflegerin und Landschaftsarchitektin, vieles über ihre Herkunft und darüber, wie es um deren Vitalität steht.

Pascal Vincent, Leiter Friedhof bei der Atlas-Zeder im Innenhof. Bild: PD Friedhof Friedental

So sehe es etwa die Zukunft für die Atlas-Zedern nicht gerade rosig aus, wie Pascal Vincent im Vorfeld sagt. Ein besonders schönes Exemplar steht beim Feld 21 im Innenhof des Friedhofes hinter den Büroräumlichkeiten. Der sonst robuste Baum aus dem nordafrikanischen Atlas- und Rifgebirge sei von einem Pilz befallen. «Diesen können wir nicht bekämpfen und müssen uns früher oder später einen Ersatz für die Atlas-Zypresse ausdenken», sagt Vincent. Mit einer anderen Baumart werde sich dann auch das Bild des Friedhofs verändern.

Dazu erfahren die Gäste von Kirsten Littarru-Bachmeier einiges über das Gestaltungskonzept der verschiedenen Friedhofsbereiche und angelegten Sichtachsen. Denn was so einladend dasteht, wurde weise geplant und gepflanzt.

Eine Oase zum Verweilen

Der Tag des Friedhofes ist bei Gästen wie auch Mitarbeitenden beliebt. Pascal Vincent: «Der Sinn ist, dass Menschen den Friedhof nicht nur an Beerdigungen erleben, sondern der Friedhof wieder zurück in die Gesellschaft findet. Für uns ist es eine gute Plattform, unsere Leidenschaft für die städtischen Friedhöfe der Bevölkerung zu präsentieren», sagt Vincent und fügt an: «Mitarbeitende können ihren Arbeitsplatz präsentieren, und Besucherinnen und Besucher erleben den Ort als eine Oase zum Verweilen.»