Stadt Luzern Teurer als geplant – die Renovation des Löwendenkmals ist abgeschlossen Seit März 2023 wurden beim Löwendenkmal umfangreiche Untersuchungen und Instandsetzungsarbeiten durchgeführt. Nun konnten diese beendet werden. Die nächste Untersuchung findet 2028 statt.

Bald kann das Löwendenkmal wieder in seiner ganzen Pracht bewundert werden. Bild: Stadt Luzern

Nach rund vier Monaten Bauzeit erstrahlt das Luzerner Löwendenkmal wieder in neuem Glanz. Anfangs nächste Woche wird das Gerüst ganz entfernt. Das teilte die Stadt Luzern am Freitagmorgen mit. Anschliessend wird der Teich gereinigt und bis Freitagabend wieder mit Wasser gefüllt.

Seit Frühling befand sich der steinerne Löwe hinter einem Baugerüst. Bild: Stadt Luzern

Eigentlich hätten die Arbeiten nur bis Mitte Mai 2023 dauern sollen. Wegen unerwartet hoher Feuchtigkeit in der Felsnische hinter dem Sandsteinlöwen sowie oberhalb davon kam es zu Verzögerungen. Zu viel Wasser kann am Denkmal erheblichen Schaden anrichten. Nötig wurden zusätzliche Entwässerungsbohrungen in den Stollen und ergänzende Ableitungsmassnahmen ins Entwässerungssystem.

Entwässerungsbohrung beim Löwendenkmal. Bild: Vitus Wey

Nicht zuletzt deshalb belaufen sich die Gesamtkosten der Sanierung auf rund 85’000 Franken, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Ursprünglich ging man von 70’000 Franken aus.

Laut Cornel Suter, Leiter Stadtgrün Luzern, haben sich die Massnahmen bereits ein erstes Mal bewährt: «Nach den teils heftigen Regenfällen in den letzten Tagen konnten wir gestern Donnerstag vor Ort feststellen, dass es viel weniger feuchte Stellen hatte als sonst nach solchen Gewittern.» Das Regenwasser werde genauso vom Denkmal weggeleitet, wie erhofft.

Durch die zahlreichen Entwässerungskanäle ist das Denkmal nun besser vor Feuchtigkeit geschützt. Bild: Vitus Wey

In fünf Jahren, 2028, erfolgt die nächste Kontrolle des steinernen Löwen. Auch dann wird das Denkmal wieder für kurze Zeit eingerüstet. (dvm)