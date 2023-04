Stadt Luzern Theater St. Karl: Bei «Di blau Muus» läuft das Ensemble zu Hochtouren auf Das Theater St. Karl Luzern zeigt einen lustigen und beliebten Schwank. Nicht nur das Stammpublikum ist hingerissen.

Das Theater St. Karl lud am Freitagabend zur Premiere des Lustspiels «Di blau Muus». Der Schwank von Carl Laufs und Curt Kraatz gilt als eine der schönsten und witzigsten Komödien, in der das Sittenbild des frühen 20. Jahrhunderts auf die Schippe genommen wird.

Szene aus «Di blau Muus» am Premierenabend. Bild: Yvonne Imbach (Luzern, 15. 4. 2023)

Entsprechend der Zeit zeigen sich das aktuelle Bühnenbild sowie die prächtigen Kostüme wunderbar nostalgisch. Dies unterstützt das Ensemble offensichtlich dabei, sich in ihre Rollen optimal einzufühlen und entsprechend der Jahrhundertwende vornehm zu agieren.

Los geht’s aber nicht ganz so nach «feiner Art»: Unternehmer Martin und sein Freund Gusti haben sich in der letzten Nacht prächtig amüsiert. Sie waren bis 6 Uhr in der Früh im Nachtclub «Di blau Muus» und kosteten den letzten freien Abend von Strohwitwer Martin aus. Heute kommen seine Gattin samt Schwiegereltern aus ihren Ferien zurück. Martin hätte die Zeit nutzen sollen, um sich endlich beim Bund der Artus-Ritter anzumelden, wo auch sein Schwiegervater seit Jahren aktives Mitglied ist. Für die Frauen ist damit vor allem garantiert, dass ihre Männer nicht mehr über die Stränge schlagen. Dumm nur, dass weder Martin noch sein Schwiegervater je bei den Artus-Rittern Mitglied waren und sich nun auch gegenseitig etwas vorspielen.

Bis alle Geheimnisse geklärt und verziehen sind und auch Amor seine Pfeile verschossen hat, dauert es drei höchst vergnügliche Akte.

«Die Lügengebilde sind komplex»

Das Ensemble läuft zu Hochtouren auf, die Pointen sitzen, die Charaktere wurden fein ausgearbeitet. Dem Stammpublikum wird genau das geboten, was es vom Theater St. Karli gewohnt ist.

Regie führte einmal mehr Hermann Jossen, der auch die drei neuen Spielerinnen erfolgreich in das erfahrene Team integriert hat. «Ich bin sehr zufrieden, gerade auch mit den Neuen. Das Stück ist gross, die Lügen­gebilde sind komplex.» Der Premierenapplaus und die vielen Publikumslacher bestätigten dies