Stadt Luzern Überraschende Idee: Das Luzerner Theater soll ins CS-Gebäude ziehen Der parteilose Grossstadtrat Silvio Bonzanigo schlägt die Rochade zweier Kulturhäuser vor.

Der Luzerner Stadtparlamentarier Silvio Bonzanigo (parteilos) nimmt das Ende der Credit Suisse zum Anlass für eine überraschende Idee. In einem dringlichen Postulat schlägt er vor, dass das Luzerner Theater statt in einen Neubau auf dem Theaterplatz ins frei werdende CS-Gebäude am Schwanenplatz ziehen soll. «Der Bau ist repräsentativ, zentral am Tor zur Altstadt gelegen, mit einer grosszügigen Aussenraumgestaltung versehen und nimmt das Seebecken, das KKL und die Pilatus-Silhouette ins Blickfeld», begründet Bonzanigo.

Die Filiale der Credit Suisse am Schwanenplatz. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. 3. 2023)

Den alten Theaterbau könne dann das Netzwerk Neubad nutzen; der Verein ist derzeit im ehemaligen Hallenbad der Stadt Luzern einquartiert. Offenbar hält Bonzanigo nicht viel davon, dass der Stadtrat einen Teilerhalt des Neubad-Gebäudes erwägt. Mit einem Rückbau des «baufälligen Hallenbads» lasse sich der «dringend benötigte Zuwachs an gemeinnützigem Wohnraum» zeitnah realisieren.

«Ob die CS Veräusserungsabsichten für den Hauptsitz am Schwanenplatz hegt und ob die CS die Stadt Luzern als Erwerberin begrüssen würde, ist zu klären», schreibt Bonzanigo. Zudem müsse das Gebäude auf seine grundsätzliche bauliche Eignung zur Unterbringung des Luzerner Theaters geprüft werden. (sma)