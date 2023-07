Stadt Luzern Überstunden schieben für Freizeitangebote – der Stadtrat will Entlastung für die Mitarbeitenden Die Freizeitangebote der Stadt Luzern für Kinder und Jugendliche wurden in den letzten Jahren ausgebaut. Da damit auch die Arbeitslast anstieg, wird das Stadtparlament im September über mehr Ressourcen abstimmen.

Der Ferienpass der Stadt Luzern wurde in den letzten Jahren immer beliebter. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 15.7.2019)

Die Mitarbeitenden der Freizeitangebote der Stadt Luzern können sich nicht über zu viel Freizeit beklagen: Gemäss der Medienmitteilung der Stadt Luzern sind die Mitarbeitenden «jährlich mit Mehrzeiten belastet, die bereits jetzt nicht mehr kompensiert werden können.» Der Stadtrat empfiehlt daher, weitere 120 Stellenprozent zu schaffen, was jährliche Kosten im Umfang von 141’200 Franken bedeutet. Das Stadtparlament wird am 28. September darüber entscheiden.

Da das Freizeitangebot immer beliebter wird und inklusiver werden soll, steigt der Organisations- und Koordinationsaufwand in der Abteilung Kinder Jugend Familie (KJF). 8500 Wochenferienpässe wurden in den letzten Sommerferien für die Freizeitangebote der Stadt Luzern bezogen. Dazu kommen Beschäftigungen und Kurse in den Frühlings- und Herbstferien. (se)