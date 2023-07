Stadt Luzern Um grosse Bauprojekte stemmen zu können: Stadtrat will Immobilienabteilung ausbauen Geplant sind 500 zusätzliche Stellenprozente. Die Stadtluzerner Exekutive beantragt dafür beim Grossen Stadtrat einen Kredit von 7,3 Millionen Franken für einen Zeitraum von zehn Jahren.

Der Ausbau des Schulhauses Moosmatt ist eines der geplanten Bauprojekte. Visualisierung: Nightnurse Images, Zürich

In den nächsten Jahren plant die Stadt Luzern grosse Investitionen, insbesondere in den Schulraum. Um diese bewältigen zu können, beantragt der Stadtrat zusätzliche 500 Stellenprozente ab 2024 für die Dienstabteilung Immobilien. Um den Personalausbau zu finanzieren, muss der Grosse Stadtrat noch einen Sonderkredit von 7,31 Millionen Franken für den Zeitraum von zehn Jahren bewilligen.

Wie der Stadtrat im Bericht und Antrag ausführt, sind vor allem zwischen 2025 und 2029 hohe Investitionen von rund 80 bis 90 Millionen Franken pro Jahr vorgesehen. Doch schon in den vergangenen Jahren konnte die Stadt das Investitions-Budget jeweils nicht ausschöpfen. «Die zunehmende Komplexität der Projektierung und Ausführung führten bereits in den letzten Jahren zu hohen Arbeitslasten bei einzelnen Mitarbeitenden und teilweise zu Verzögerungen bei Projekten», hält der Stadtrat fest.

Ansprüche an Bauprojekte steigen

Ausserdem hätten «die Ansprüche an das Immobilienportfolio der Stadt Luzern» in den letzten Jahren zugenommen: Das Bevölkerungswachstum gehe einher «mit der Bestellung von mehr Unterrichts- und Betreuungsflächen», führt der Stadtrat aus. Das Ziel, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, erfordere «rasche Abgaben von städtischen Arealen an gemeinnützige Wohnbauträger». Und um Klimaschutz- und energiepolitische Ziele zu erreichen, «sind in jeder Phase des Lebenszyklus eines Objekts vielschichtige und aufwendige Abklärungen notwendig».

Zur Komplexität von Bauprojekten trage bei, dass der Raum für Schulhausausbauten in der Stadt begrenzt sei beziehungsweise mit anderen Nutzungen in Konkurrenz stehe. Darum seien zunehmend umfangreiche Abklärungen notwendig. «Diese Ansprüche sind in jedem Bereich der Dienstabteilung Immobilien spürbar, und es sind genügend personelle Ressourcen nötig, damit das Immobilienmanagement auch in Zukunft ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltige Projekte erarbeiten und betreiben kann», so der Stadtrat.

Andernorts fallen wieder Stellen weg

Konkret geplant ist, 250 bereits bestehende, aber befristete Stellenprozente in unbefristete zu überführen. Weiter sollen gestaffelt im nächsten Jahr 250 zusätzliche unbefristete Stellenprozente geschaffen werden.

Auf der anderen Seite werden befristete Stellen für die Umsetzung der Klima- und Energiestrategie Mitte der 2030er-Jahre wieder wegfallen, sodass die Anzahl der Stellen in der Dienstabteilung Immobilien insgesamt wieder abnehmen werde. (std)