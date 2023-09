Stadt Luzern Im früheren Elisabethenheim sollen 13 neue Wohnungen entstehen Seit dem Umzug des Alters- und Pflegeheims stehen die Gebäude des Elisabethenheims leer. Nun sollen dort Wohnungen entstehen.

Archivbild aus dem früheren Elisabethenheim an der Oberhochbühlstrasse. Archivbild LZ

Der Luzerner Anwalt Jost Schumacher hat ein neues Bauprojekt. Im ehemaligen Elisabethenheim an der Oberhochbühlstrasse 23 (Gebäude B) sollen 13 Wohnungen entstehen, wie dem Baugesuch zu entnehmen ist. Die Baukosten werden mit 1,5 Millionen Franken angegeben. Das Gebäude, das in der Ortsbildschutzzone B liegt, ging im Januar 2022 von der Elisabethenheim AG in Schumachers Besitz über. Anfang 2023 zogen die Bewohnerinnen und Bewohner des privaten Alters- und Pflegeheims in den Neubau an der Bruchmattstrasse.

Im Innern sollen möglichst viel Baumaterialien weiter verwendet werden, ist dem Baugesuch weiter zu entnehmen. So sollen die bisherigen Zimmer zu 13 Wohnungen in der Grösse von 2,5 bis 5,5 Zimmern zusammengefügt werden. Das Gebäude selber diene dabei als Bauteilbörse. So sollen Sanitäranlagen, Türen, Wandschränke und andere Teile weiterverwendet werden. Die Aussenfassade soll einen neuen Farbanstrich erhalten und dem Erker werde eine neue abgerundete Hülle verpasst.

In Richtung Wald sind Balkone geplant, damit jede Wohnung auch einen Aussenbereich hat. Die Kleinwohnungen erhalten einen Zugang zu einem Sitzplatz am Hang. Jost Schumacher hält fest, dass die Wohnungen keinen konventionellen Grundriss haben werden. Ausgeführt wird der Umbau von der Architektin Jeannette Stalder vom Atelier für Architektur & Gestaltung AG mit Sitz in Luzern. (sam)