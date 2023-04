Stadt Luzern Unfall am Hirschengraben: Velofahrer macht Vollbremsung und stürzt – Polizei sucht Zeugen Ein Velofahrer musste am Donnerstagmorgen beim Überqueren des Hirschengrabens eine Vollbremsung einleiten, woraufhin er stürzte. Die Polizei sucht nun einen unbekannten Autofahrer.

Blick auf die Einmündung der Klosterstrasse in den Hirschengraben: Hier ereignete sich der Unfall. Bild: std (6. Januar 2023)

Am Donnerstagmorgen, kurz vor 8 Uhr, stürzte in der Stadt Luzern ein Velofahrer . Wie die Luzerner Polizei mitteilt, war der Velofahrer von der Klosterstrasse her in Richtung Rütligasse unterwegs. Den Hirschengraben will er bei Grünlicht überquert haben. Gleichzeitig sei ein dunkler Personenwagen vom Pilatusplatz her in Richtung Kasernenplatz gefahren.

Um eine Kollision mit dem Auto zu verhindern, machte der Velofahrer eine Vollbremsung und kam zu Fall, heisst es in der Mitteilung. Er verletzte sich beim Sturz und wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren. Der unbekannte Lenker des dunklen Personenwagens verlangsamte die Fahrt, fuhr aber anschliessend ohne anzuhalten weiter.

Die Kreuzung Klosterstrasse-Hirschengraben von oben betrachtet. Bild: Google Maps

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei den Lenker des unbekannten Fahrzeuges aus dem Kanton Obwalden oder Personen, welche Angaben zum Unfallhergang oder dem gesuchten Fahrzeug machen können. Diese werden gebeten, sich unter 041 248 81 17 zu melden. (pl)