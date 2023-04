Stadt Luzern Unfall mit Kickboard – Polizei sucht Zeugen Am Bundesplatz in Luzern ereignete sich am Dienstagnachmittag ein Unfall. Beteiligt waren ein Auto und ein Kickboard. Eine Person wurde leicht verletzt. Der Unfallhergang ist unklar.

Kurz nach 14.15 Uhr war in der Stadt Luzern ein Mann mit einem Kickboard unterwegs von der Langensandbrücke in Richtung Bundesplatz, wo er den Platz auf einem Fussgängerstreifen in Richtung Hirschmattstrasse überqueren wollte. Gleichzeitig verliess ein Autofahrer, der von der Zentralstrasse her kam, den Kreisverkehr in Richtung Bundesstrasse. Bei der Kollision auf dem Fussgängerstreifen verletzte sich der Mann mit dem Kickboard leicht, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Der genaue Unfallhergang ist unklar. Die Luzerner Polizei sucht deshalb Zeugen, welche Angaben zum Unfall machen können. Hinweise sind erbeten an Telefon 041 248 81 17. (dvm)