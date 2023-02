Stadt Luzern Vandalen beschädigen parkierte Autos In der Stadt Luzern sind sechs Autos von einer unbekannten Täterschaft beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben in der Nacht auf den Samstag, 4. Februar, an der St. Karlistrasse in der Stadt Luzern insgesamt sechs Autos beschädigt. An den Fahrzeugen wurden laut einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft Luzern die Seitenspiegel abgeschlagen und vereinzelt die Fenster eingeschlagen. Bei einem Auto haben die Täter die Fahrerseite und den Kotflügel zerkratzt. Der Gesamtsachschaden liegt laut Polizeiangaben bei mehreren tausend Franken.

Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, welche auffällige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise sind bitte direkt an Telefon 041 248 81 17 zu richten. (zim)