Stadt Luzern Velofahrerin landet wegen E-Scooter-Fahrer auf Drogen im Spital Der Unfall ereignete sich am Montagabend in der Luzerner Neustadtstrasse. Die Frau erlitt erhebliche Verletzungen.

Wegen eines alkoholisierten E-Scooter-Fahrers, der zudem Drogen intus hatte, endete der Montagabend für eine 32-jährige Velofahrerin im Spital. Der 23-jährige Mann war kurz vor 21.30 Uhr auf der Neustadtstrasse in Luzern vom Bundesplatz in Richtung Eschenstrasse unterwegs. Im Rausch fuhr der Mann in Schlangenlinien, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Die entgegenkommende Velofahrerin habe wegen des E-Scooter-Fahrers derart stark abbremsen müssen, dass sie stürzte.

Die 32-Jährige wurde dabei erheblich verletzt und durch den Rettungsdienst ins Spital gefahren. Eine Atemalkoholprobe beim E-Scooter-Fahrer ergab einen Wert von rund 1,9 Promille. Zudem fiel ein Drogenschnelltest positiv aus. Er musste sich einer Blut- und Urinentnahme unterziehen. (sfr)