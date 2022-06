Stadt Luzern Verkehrsbetriebe Luzern betrachten Cyberangriff als «abgeschlossen» Die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) haben Anzeige gegen die unbekannten Angreifer erstattet – mit weiteren Infos ist das Transportunternehmen zurückhaltend.

Mitte Mai wurden die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) Opfer eines gezielten Cyberangriffes. Nachdem sich das Unternehmen in den vergangenen Wochen bedeckt hielt, meldete es sich am Freitag per Mitteilung zu Wort. Die VBL AG hat demnach Anzeige gegen unbekannt erstattet. Darüber hinaus sind der Mitteilung keine Neuigkeiten zu entnehmen.

Mehr Details gibt es zu den Abfahrtsanzeigetafeln an den Haltestellen, die ausgefallen waren. Diese Anzeigetafeln hätten die VBL selbst deaktiviert, da keine Echtzeitdaten angezeigt werden konnten. Seit zwei Wochen funktionieren diese wieder ohne Einschränkungen.

Gelegentlich fallen die Anzeigetafeln am Bahnhof aus. Mit dem Cyberangriff habe das aber nichts zu tun, so die VBL. Bild: Simon Mathis (Luzern, 30. Mai 2022)

Ausnahmen gibt es allerdings. Die VBL weisen darauf hin, dass drei der insgesamt 70 Anzeigetafeln in der Stadt Luzern weiterhin gelegentlich ausfallen. Dies habe aber nichts mit dem Cyberangriff zu tun; die Störungen seien schon vorher aufgetreten. Davon betroffen seien Anzeigen an den Haltestellen Kantonalbank und Bahnhof. Die VBL suchten «intensiv nach Lösungen». Gelegentlich könne es auch vorkommen, dass die Screens im Bus ausfallen – das sei aber ein technisches Problem innerhalb des Busses.

Wenig Infos aus Sicherheitsgründen

VBL-Direktor Laurent Roux Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 17. November 2021)

Vom Angriff zu keiner Zeit betroffen gewesen seien die Billettautomaten und die Busse. «Die Mitteilung ist für uns eine Abschlussmeldung», sagt VBL-Direktor Laurent Roux auf Anfrage. «Im Moment ist der Fall für uns abgeschlossen. Es sei denn, die Angreifer lassen eine weitere Bombe platzen – was wir natürlich nicht hoffen.» Wie gross der finanzielle Schaden des Angriffs ist, könne Roux nach «wie vor nicht beziffern».

Vor einer Woche forderte Rahel Estermann, Co-Fraktionschefin der Grünen im Kantonsrat und Digitalisierungs-Expertin, die VBL zum Teilen von Informationen auf, nach dem Motto «Sharing is Caring»:

Liebe @vbl_Luzern - sharing is caring: Das Teilen von Informationen über Angriffe auf kritische Infrastrukturen (wie den öV) bringt unsere Gesellschaft weiter, weil es allen hilft, Risiken besser abzusichern.

Es wäre also wertvoll, wenn ihr weitere Informationen geben könnt. https://t.co/qdlp4G9NcQ — Rahel Estermann (@rahel_estermann) May 24, 2022

Wieso machen die VBL nicht mehr Details öffentlich? «Da sind einerseits die laufenden Ermittlungen», begründet Laurent Roux. Andererseits habe die Polizei empfohlen, Infos aus Sicherheitsgründen zurückzuhalten. Roux hält fest:

«Wir wollen Nachahmern keine Gebrauchsanweisung geben.»