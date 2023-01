Kontaktarmut Vernachlässigte und sozial isolierte Kinder: Stadt Luzern will handeln Soziale Probleme kommen oft erst ans Tageslicht, wenn die Kinder schulpflichtig werden. Mutter-Kind-Gruppen sollen dagegen helfen.

Bei Kontaktarmut gilt es, frühzeitig zu handeln Getty

Ada ist drei Jahre alt. Ihre Eltern stammen aus Somalia und sind mit der Schweizer Kultur und Sprache kaum vertraut. Die meiste Zeit verbringt Ada mit ihrer Mutter in der Wohnung. Andere Kinder gibt es in ihrem Umfeld nicht, auch auf den Spielplätzen ist Ada nicht anzutreffen.

Wenn Ada in etwa zwei Jahren in den Kindergarten kommt, wird sie kein Wort Deutsch verstehen. Und da Kontakte mit anderen Kindern bisher fehlten, wird sie sich in ihrer Klasse nur schwer zurechtfinden.

Fälle wie Ada sind zwar selten, aber es gibt sie. Das zeigte eine Umfrage, welche die Stadt Luzern bei Kindergärtnerinnen durchführte. 30 von 31 Lehrpersonen gaben an, Kinder zu unterrichten, die sozial vernachlässigt und isoliert sind. Bei einigen sei gar auf lange Sicht eine gesunde Entwicklung in Frage gestellt.

Im Kindergarten ist es zu spät

Wenn man solchen Kindern helfen will, muss man die Probleme möglichst früh erkennen und nicht erst beim Schuleintritt. In der Stadt Luzern erhalten sämtliche Eltern nach der Geburt eines Kindes Besuch von der Mütter- und Väterberatung. Werden dann ernsthafte soziale Probleme festgestellt, bleiben die Beratungspersonen in Kontakt mit der Familie. Dabei versuchen sie zum Beispiel, die Eltern dazu zu bringen, ihr Kind in einer Spielgruppe anzumelden, um einer sozialen Isolation entgegenzuwirken.

Nun soll mit sogenannten Mutter-Kind-Gruppen ein weiteres Angebot hinzukommen. Dabei besuchen betroffene Mütter und ihre Kinder zweimal wöchentlich einen von der Stadt organisierten Treff. Die Kinder können dabei das Verhalten in der Gruppe üben, während sich die Mütter untereinander austauschen können. Bei dieser Gelegenheit werden sie auch über das Schweizer Bildungssystem sowie über städtische Betreuungs- und Beratungsangebote aufgeklärt. Das Erlernen der deutschen Sprache ist ein weiteres Ziel dieser Muki-Gruppen, welche die Stadt ab 2024 einführen will und wofür sie 90'000 Franken pro Jahr einplant.

Böse Überraschungen verhindern

Mit dieser Massnahme sollen böse Überraschungen beim Kindergarteneintritt möglichst verhindert werden, die Kinder sollen sozial und sprachlich für die Schule bereit sein. Allerdings gibt es natürlich Familien, die noch weitergehende Unterstützung brauchen. Dafür gibt es seit 2018 das Pilotprojekt Copilot: Freiwillige Mentorinnen und Mentoren unterstützen die Familien bei Fragen rund um Schule, Freizeit und Integration. Dabei geht es auch darum, den Eltern ihre Rechte und Pflichten im Schulkontext zu erklären.

Das von der Caritas geführte Projekt soll nun definitiv eingeführt werden – die Stadt Luzern plant dazu eine Leistungsvereinbarung mit der Caritas über 100'000 Franken pro Jahr. Im Moment werden im Rahmen von Copilot rund 30 Familien unterstützt, künftig sollen es etwa 40 sein. Die Begleitung einer Familie ist in der Regel auf zwei Jahre beschränkt. «Die Erfahrungen haben gezeigt, dass die Eltern danach genügend gestärkt sind, um die schulische Entwicklung ihres Kindes zu begleiten», betont Sozialdirektor Martin Merki (FDP). «Nach zwei Jahren ist eine positive Wirkung feststellbar.»