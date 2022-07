Stadt Luzern Verunreinigtes Trinkwasser im Quartier Langensand-Matthof Aufgrund einer bakteriellen Verunreinigung muss das Trinkwasser derzeit abgekocht werden. Betroffen ist das Quartier Langensand-Matthof in der Stadt Luzern.

Der städtische Energieversorger EWL hat am 29. Juli eine bakterielle Verunreinigung des Trinkwassers festgestellt. Das teilte er am Samstagabend in einer Mitteilung mit. Betroffen ist das Quartier Langensand-Matthof (ab Eisfeld Richtung Horw und Hirtenhofstrasse See-seitig):

Das betroffene Gebiet Quelle: ewl

Das Trinkwasser muss deshalb dort abgekocht werden. Weitere Proben werden laufend vorgenommen, heisst es weiter. Die konkrete Ursache sei noch nicht bekannt.

EWL sei gemeinsam mit der Dienststelle Lebensmittelkontrolle und Verbraucherschutz in intensivem Austausch zur Klärung der Ursache. Es werde «mit Hochdruck daran gearbeitet, die Trinkwasserversorgung schnellstmöglich wieder herzustellen». Dies könne aber mehrere Tage dauern. (fmü)