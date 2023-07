Stadt Luzern Hinter der Museggmauer soll ein neuer Schaugarten entstehen Der alte Musegg-Schulgarten soll neu gestaltet werden. Dabei werden höchste Ansprüche in Sachen Biodiversität gestellt.

Der ehemalige Schulgarten Musegg. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 4. 7. 2023)

Hinter der Museggmauer liegt ein grosser alter Garten, der früher einmal als Schulgarten diente. Dieser soll bald in neuem Glanz erstrahlen. Die Stadt plant dort einen «Schaugarten», wie einem aktuellen Baugesuch zu entnehmen ist. Der neue Garten soll ein Musterbeispiel in Sachen Biodiversität werden. So sind beispielsweise Blumenwiesen, Obstbäume, Tümpel und Nisthilfen für Vögel, Insekten und Kleinsäuger geplant.

So sieht der Garten hinter der Museggmauer heute aus. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 4. 7. 2023)

Wie dem Baugesuch zu entnehmen ist, soll der Musegg-Garten zu einem attraktiven und öffentlich zugänglichen Grünraum werden, der gleichzeitig auch der Wissensvermittlung dient. Es geht darum, für naturnahe Lebensräume im Siedlungsgebiet zu sensibilisieren. Weiter soll auch die Gartenpflege thematisiert werden. Dies soll unter anderem in Form von Kursen und Exkursionen geschehen.

Mittelalterlicher Rebberg soll wieder aufleben

Im Mittelalter gab es im Bereich des Musegghügels bereits verschiedene Rebbergflächen. Einen solchen – natürlich möglichst naturnahen – Stadtrebberg soll es auch im Schaugarten geben. Zudem sollen seltene und gefährdete Rebberg- und Ackerbegleitpflanzen wieder angesiedelt werden.

Der Garten soll auch zum Verweilen einladen. Bei den verschiedenen Sitzplätzen sind unter anderem Sitzbänke, eine Tischgarnitur und eine offene, begrünte Holzpergola angedacht. Zudem soll auf rund 250 Quadratmetern ein Gemeinschaftsgarten entstehen, welcher von der Quartierbevölkerung genutzt und bewirtschaftet werden kann.

Die Quartierbevölkerung soll bei der Bewirtschaftung des Schaugartens mithelfen können. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 4. 7. 2023)

Die Hauptzielgruppe des neuen Gartens ist laut Baugesuch die naturinteressierte Stadt- und Quartierbevölkerung. Unter anderem sollen aber auch Hauseigentümer, Mieterinnen und Bauherrschaften angesprochen und auf die Thematik der Biodiversitätsförderung aufmerksam gemacht werden. Dies geschieht unter anderem durch Informationstafeln im Garten, über Führungen und praxisnahe Kurse.

Die Eröffnung des Schaugartens ist im nächsten Frühling geplant. Die Kosten werden auf 300’000 Franken beziffert, wovon die Albert-Koechlin-Stiftung 70’000 Franken übernimmt.