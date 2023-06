Stadt Luzern Viola Amherd hält Festansprache an Bundesfeier Bereits zum vierten Mal besucht ein Mitglied der Landesregierung die Bundesfeier in Luzern. Gastrednerin in diesem Jahr ist Viola Amherd.

Auf dem Europaplatz in der Stadt Luzern findet am 31. Juli zum fünften Mal eine Bundesfeier statt. In diesem Jahr wird die Festansprache von Bundesrätin Viola Amherd (Mitte) gehalten, teilte das OK der Bundesfeier mit. Seit der ersten Durchführung der Feier vor dem Nationalfeiertag 2017 stattet bereits zum vierten Mal ein Mitglied der Landesregierung Luzern einen Besuch ab.

Bundesrätin Viola Amherd im Nationalrat in Bern. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Die Chefin des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport VBS war bereits im Jahr 2020 für einen Auftritt als Gastrednerin vorgesehen. «Wir freuen uns sehr, dass Viola Amherd unsere erneute Einladung angenommen hat, nachdem wir sie coronabedingt zweimal ausgeladen haben», lässt sich OK-Präsidentin Diel Schmid Meyer in der Mitteilung zitieren. (gwa)