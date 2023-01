Stadt Luzern Während Lilu: Baum kippt am Schweizerhofquai um Während am Samstagabend am Lichtfestival Lilu tausende Besuchende an der Seepromenade flanierten, kippte plötzlich einer der alten Bäume zur Seite.

In der Stadt Luzern ist derzeit das Lichtfestival Lilu in vollem Gange. Besonders am Wochenende spazieren jeweils tausende Besucherinnen und Besucher durch die Gassen und den Schweizerhofquai entlang. Genau dorthin musste am Samstagabend jedoch die Feuerwehr ausrücken. Wie uns zwei Leserreporter mitteilten, stürzte am Samstagabend einer der alten Bäume um:

Umgestürzter Baum beim Lilu. Bild: Roger Hügi (Luzern, 14. Januar 2023)

Der Baum befand sich kurz vor dem Schiffrestaurant Wilhelm Tell. Bild: Mirela Portmann (Luzern, 14. Januar 2023)

«Der halbe See lag plötzlich im Dunklen, vorher konnte man überall die Lichter gut sehen», erzählte eine Leserreporterin gegenüber dem Blick. Gut die Hälfte der Lichter sei ausgegangen.

Die Feuerwehr und Polizei waren rasch vor Ort und sicherten den Bereich ab. Verletzt wurde niemand. Das Lilu Festival dauert noch bis am 22. Januar. (zfo)