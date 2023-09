Stadt Luzern Was kann die Stadt Luzern für nachhaltige Ernährung tun? Nur wenig, findet der Stadtrat Die Grünen wollen, dass die Stadt Luzern eine nachhaltige und gesunde Ernährung stärker fördert. Der Handlungsspielraum sei schon weitgehend ausgeschöpft, findet hingegen der Stadtrat.

Gesunde, nachhaltige, regionale Ernährung: Das wollen Christa Wenger und Jolanda Küng noch stärker verankern. Symbolbild: Jakob Ineichen / Luzerner Zeitung

Mit zwei Postulaten und einer Motion möchten Christa Wenger und Jolanda Küng (Grüne) dafür sorgen, dass die Stadt Luzern einen verstärkten Fokus auf gesunde, regionale und nachhaltige Ernährung legt. Dabei verfolgen die Politikerinnen drei Stossrichtungen: Förderung des Direktverkaufs vom Bauernhof zu den Konsumenten und Konsumentinnen, nachhaltigeres Nahrungsangebot in den städtischen Betrieben und eine Bewerbung der Stadt Luzern als «Genussstadt» – der grösste Gourmet-Event der Schweiz, bei dem jährlich eine Stadt als Botschafterin amtet.

Der Stadtrat ist grundsätzlich einig mit den Zielen, wie er in den Antworten auf alle drei Vorstösse betont: Eine nachhaltige und gesunde Ernährung soll gefördert werden. Vieles sei in dieser Hinsicht aber bereits geschehen. So sieht der Stadtrat die Motion bereits weitgehend erfüllt, die fordert, er solle aufzeigen, wie die Stadt eine gesunde und regionale Ernährung in den städtischen Institutionen verbindlich verankern und fördern kann. Da «die Gesellschaften über entsprechende Handlungsspielräume verfügen und die Ernährung in ihrer Geschäftstätigkeit von strategischer Bedeutung ist», sieht der Stadtrat keinen Anlass zu handeln.

Besserer Überblick auf der Website

Bei der Förderung von Food-Kooperativen und generell des Direktverkaufs vom Bauernhof zum Esstisch schätzt der Stadtrat den eigenen Handlungsspielraum als gering ein, da die Stadt selbst nur wenige Lebensmittel zu kaufen hat. Aber im Bereich der Information möchte der Stadtrat einen Schritt vorwärtsmachen: «Im Rahmen des Internetauftritts der Umweltberatung Luzern soll eine Plattform entwickelt werden, welche einen Überblick über die Angebote schafft.»

Bei der Bewerbung als Genuss-Stadt sieht der Stadtrat das Verhältnis von Aufwand und Ertrag im Ungleichgewicht, insbesondere weil die Ressourcen der Dienstabteilung Umweltschutz bereits stark ausgelastet ist mit der Umsetzung der Klima- und Energiestrategie, die für den Stadtrat höhere Priorität hat. (jb)