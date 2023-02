Stadt Luzern Wegen umgestürzter Rosskastanie am Quai: Standfestigkeit der übrigen Bäume wird jetzt genauer untersucht Weil im Januar ganz unvermittelt eine Rosskastanie am Schweizerhofquai umstürzte, lässt die Stadt Luzern nun die Standfestigkeit einiger Bäume am Quai von einer externen Firma untersuchen.

Im Januar 2023 war während des Lichterfestivals Lilu ein Baum an der Seepromenade umgekippt.

Die kaputten Wurzeln waren zu schwach: Der Baum stürzte beim Lilu an der Seepromenade im Januar einfach um. Bild: Roger Hügi (Luzern, 14. Januar 2023)

Die umgestürzte Rosskastanie am Schweizerhofquai wurde anschliessend untersucht. Ergebnis: Die Wurzeln waren in einem schlechten Zustand. Das teilt die Stadt Luzern am Freitag mit. Ursache für die kaputten Wurzeln sei ein vom Wurzelwerk ausgehender Pilzbefall gewesen. Der Pilzbefall habe dafür gesorgt, dass die Wurzeln anfingen zu faulen. Dadurch konnten sie den Baum nicht mehr richtig halten – und die Rosskastanie kippte um.

500 Kilogramm ziehen an den Bäumen

Nun will Stadtgrün Luzern mehr über die Wurzeln der Bäume am Quai erfahren, heisst es weiter. In den nächsten Tagen werde darum eine externe Firma an rund 15 Bäumen sogenannte Zugversuche durchführen: Mit einer Kraft von 500 Kilo werde an diesen Bäumen gezogen und beobachtet, wie sich der Stamm und die Wurzeln während der Zugversuche verformen. Daraus könne eine Standsicherheit errechnet werden.

Ob ihre Wurzeln dem Baum noch genug Standfestigkeit bieten? 15 dieser Kastanien werden einer Prüfung unterzogen. Bild: Stadt Luzern

Über die Baumallee am Schweizerhofquai Die Baumallee am Schweizerhofquai bis zum Musikpavillon besteht aus rund 150 Rosskastanien. Einige von ihnen dürften noch aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts stammen, sind also über 100 Jahre alt. Aufgrund der Lage und des hohen Nutzungsdruckes am Quai sind die Bäume teils nicht mehr bei bester Gesundheit. Eine Kontrolle erfolgt zwar jährlich. Allerdings ist eine genauere Überprüfung des Wurzelwerkes nicht ohne grösseren Aufwand machbar.

Stadtgrün werde die Untersuchungen zusammen mit externen Fachpersonen auswerten. Bei Bedarf würden weitere Massnahmen bezüglich Pflege und Kontrolle der Rosskastanien ergriffen. Die Untersuchungen kosten rund 10’000 Franken. Die Stadt Luzern versichert, dass die Bäume durch die Zugversuche nicht verletzt werden.

Durch die Arbeiten ist am Quai zeitweise mit Einschränkungen für Fussgängerinnen und Fussgänger zu rechnen. Ein Verkehrsdienst ist vor Ort.