Stadt Luzern Weitere Verzögerung für attraktivere Bahnhofstrasse: Stadt muss Arbeiten neu ausschreiben Das Luzerner Kantonsgericht heisst zwei Beschwerden gegen die Vergabe der Baumeisterarbeiten gut.

So soll die Bahnhofstrasse nach der Umgestaltung aussehen. Visualisierung: zvg

Die Aufwertung der Bahnhofstrasse verzögert sich weiter: Die Stadt Luzern muss die Vergabe der Baumeisterarbeiten neu ausschreiben. Das hat das Kantonsgericht entschieden, wie es in einer Mitteilung schreibt. Der Baustart erfolgt damit nicht wie geplant im Oktober. Das Urteil kann zwar noch ans Bundesgericht weitergezogen werden, doch auch dies hätte eine Verzögerung zur Folge.

Zum Inhalt des Rechtsstreits: Im Oktober 2022 schrieb die Stadt die Arbeiten für die Umgestaltung der Bahnhofstrasse aus. Am 26. April 2023 erteilte die Stadt Luzern den Zuschlag an einen Anbieter. Zwei Firmen wurden aus dem Vergabeverfahren ausgeschlossen und deren Angebote nicht bewertet. Sie hätten «die Verfügbarkeit des Schlüsselpersonals für die Ausführung der Arbeiten im vorgesehenen Terminrahmen und ihre eigene Leistungsfähigkeit nicht nachweisen können», schreibt das Gericht in der Mitteilung. In der Folge reichten diese Firmen Beschwerde ein, die nun gutgeheissen worden ist.

Das Kantonsgericht hält fest, dass der Ausschluss unverhältnismässig sei. Die Beschwerdeführerinnen hätten im Vergabeverfahren schriftlich bestätigt, dass das Schlüsselpersonal verfügbar sei, im zusätzlich eingereichten Bauprogramm jedoch die falschen Daten betreffend Bauausführung aufgeführt. So könne «nicht von einem schweren Mangel gesprochen werden kann, der den direkten Ausschluss rechtfertigt».

Volks-Ja ist schon fast zwölf Jahre her

Damit ist die bereits ausführliche Geschichte der Bahnhofstrasse um ein Kapitel ergänzt worden. Die SP-Initiative, die eine Aufwertung verlangt hatte, wurde mittlerweile vor fast zwölf Jahren – im November 2011 – angenommen. Seither kam es immer wieder aus diversen Gründen zu Verzögerungen. Seit 2020 ist die Bahnhofstrasse zumindest teilweise autofrei. Die bauliche Attraktivierung lässt aber weiterhin auf sich warten.

Für die Umgestaltung, die sich auch auf den Theaterplatz und die Seidenhofstrasse erstreckt, hat das Stadtparlament im November 2021 Kredite von 8,45 Millionen Franken bewilligt. Für Verzögerungen sorgte seither neben dem Rechtsstreit auch, dass das Projekt nach dem Volks-Nein zur Velostation unter der Bahnhofstrasse nochmals angepasst werden musste. Die Stadt gibt auf der Projektwebsite als Baustart mittlerweile «ab Mai 2024» an. Sie rechnet mit einer Bauzeit von rund eineinhalb Jahren.