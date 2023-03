Stadt Luzern Weniger Parkplätze, mehr Grünflächen – Lindenstrasse wird nun umgestaltet Am 3. April beginnen die Bauarbeiten auf der Lindenstrasse. Die Quartierstrasse werde zu einem Begegnungsort umgestaltet, schreibt die Stadt Luzern.

Blick in die Lindenstrasse. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 9. 9. 2021)

Nachdem der Grosse Stadtrat letztes Jahr den Kredit von 1,57 Millionen Franken bewilligt hat, starten nun die Bauarbeiten für die Umgestaltung der Lindenstrasse am linken Reussufer. Los geht es am 3. April, die Arbeiten dauern rund 15 Monate. Die Quartierstrasse werde «zu einem attraktiven Begegnungsort umgestaltet, punktuell begrünt und entsiegelt», wie die Stadt Luzern mitteilt. Künftig gilt, ausser im Einmünderbereich in die Hauptstrasse, Tempo 20. Dadurch erhalten Fussgängerinnen und Fussgänger Vortritt.

Baulich geplant ist, das Strassenniveau auf die Höhe des Trottoirs anzuheben, um «eine flexibel nutzbare Fläche zu erhalten», schreibt die Stadt. Auf der östlichen Seite der Lindenstrasse entstehe ein durchgehender, rund drei Meter breiter Gehbereich, die Fahrbahnbreite werde vier Meter betragen. Fahrbahn und Gehbereich würden mit gestalterischen Elementen wie einer Entwässerungsrinne getrennt.

So soll die Lindenstrasse mit Gehbereich und Fahrbahn künftig aussehen. Visualisierung: Stadt Luzern

19 Parkplätze werden aufgehoben

Der westliche Teil soll zum Aufenthaltsbereich werden. Hier sind drei Schotterrasenflächen mit je einer Linde und Sitzgelegenheiten geplant. «Um die Gehwegbereiche und die Aufenthaltsflächen zu realisieren, werden 19 der 30 Parkplätze abgebaut», heisst es in der Mitteilung.

So soll der Aufenthaltsbereich aussehen. Visualisierung: Stadt Luzern

Weiter würden die Werkleitungen saniert. Aufgrund des schlechten Zustandes müsse zudem der Strassenoberbau erneuert werden, zusätzlich werden Strassenentwässerung und Beleuchtung erneuert.

An den Kosten von 1,57 Millionen Franken beteilige sich der Bund mit voraussichtlich 250’000 Franken im Rahmen des Agglomerationsprogramms. Die Kosten für die Werkleitungssanierungen würden von den entsprechenden Eigentümerinnen und Eigentümern getragen. Während der Bauzeit sei mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen, die Grundstücke bleiben aber erreichbar. Die öffentlichen Parkplätze seien derweil nur «eingeschränkt nutzbar». (std)