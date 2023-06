Stadt Luzern Wirbel um Bundesplatz-Initiative: Kam es zu einer Amtsgeheimnisverletzung? Bei der Erarbeitung des Berichts und Antrags des Stadtrats kam es offenbar zu Verstössen. Das zeigt ein Kommissionsbericht.

Heute befinden sich im 1932 errichteten Servicegebäude am Bundesplatz Toiletten und eine Trafostation. Künftig soll es öffentlich genutzt werden, zum Beispiel als Café. Eine entsprechende Volksinitiative ist im September vom Grossen Stadtrat zur Annahme empfohlen worden. Dabei gab zu reden, ob es korrekt ist, dass die Stadt das Nutzungsrecht für das Gebäude direkt an die privaten Initianten vergeben will, statt wie sonst üblich auszuschreiben. Schliesslich wurde die Stadt ab 2014 durch Gerichtsentscheide dazu gezwungen, öffentliche Nutzungen vermehrt auszuschreiben.

Ein Café wäre eine mögliche Nutzung des Servicegebäudes am Bundesplatz, wie diese Illustration der Initianten zeigt. Bild: PD

In der Folge führte eine Subkommission der Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Stadtrats eine Untersuchung durch, um offene Fragen zu klären. Dabei stellte sie fest, dass es bei der Bearbeitung der Initiative durch die Stadt zu Mängeln gekommen ist, wie die GPK am Mittwoch bekannt gab.

Initianten wussten über Plan der Stadt Bescheid

Am schwersten wiegt der Verdacht auf Amtsgeheimnisverletzung. Dass es zu einer solchen kam, lege folgender Sachverhalt nahe, wie dem Untersuchungsbericht zu entnehmen ist: Zuerst beantragte die Umwelt- und Mobilitätsdirektion unter Stadtrat Adrian Borgula (Grüne) eine Ausschreibung der Nutzung, was nicht öffentlich bekannt war. Dennoch hatten die Initianten Kenntnis davon und gelangten mit einem Brief an die Stadt, in dem sie eine Direktvergabe forderten. Für eine solche entschied sich der Stadtrat bekannterweise am Ende auch. «Das spricht dafür, dass die Geheimhaltungspflicht verletzt wurde», heisst es im Bericht. Wer diese begangen hatte, liess sich nicht eruieren, offenbar wussten zahlreiche Mitarbeitende der Stadtverwaltung vorgängig über das Geschäft Bescheid.

Die GPK empfiehlt dem Stadtrat nun, «bei möglichen Verletzungen der Geheimhaltungspflicht rechtliche Schritte zu prüfen» sowie alle Mitarbeitenden für dieses Thema zu sensibilisieren.

Dieses Servicegebäude am Bundesplatz soll umgenutzt werden. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 17. 7. 2018)

Mangelhafte Dokumentation in der Kritik

Auch die Direktvergabe des Nutzungsrechts an sich sieht die GPK kritisch. Der Stadtrat begründet diese damit, dass Vertreter der Initianten bereits 2011 ein Gesuch zur Realisierung eines «Café Fédéral» im Gebäude eingereicht hätten. Diesem habe die Stadt 2012 zugestimmt, also noch vor der Einführung der heutigen Ausschreibungspraxis. An dieser Zusage müsse aufgrund des Vertrauensschutzes festgehalten werden.

Die GPK hält fest, dass die Initianten aufgrund der Praxisänderung auch mit einer Ausschreibung zu rechnen hatten. Weiter sei die Zusicherung «nicht vorbehaltlos, sondern unter bestimmten Bedingungen, welche sich zudem verändert haben», erfolgt. Vorgesehen war damals ein Baurecht unter marktgerechten Bedingungen, nun ist ein Konzessionsvertrag geplant. Weiter sei die Aktenlage zum damaligen Entscheid der Stadt sehr dünn. Auch spätere Stadtratsentscheide zur Initiative seien teils mangelhaft dokumentiert. Die GPK empfiehlt dem Stadtrat daher, die Kommunikation und Dokumentation von Entscheidungen zu verbessern.