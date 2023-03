Stadt Luzern Wird das neue Luzerner Theater deutlich abgespeckt? Der Luzerner Stadtrat will das Projekt «überall» überarbeiten. Zur Diskussion stehen etwa der Verzicht auf das Restaurant im Dachstock oder eine Verkleinerung des Grossen Saals.

Das Siegerprojekt «überall» für das Neue Luzerner Theater wird überarbeitet. Visualisierung: Ilg Santer Architekten, Zürich

Das Wettbewerbsergebnis für das Projekt «Neues Luzerner Theater» hat zu kontroversen Diskussionen geführt. Zahlreiche negativ-kritische Rückmeldungen seien eingegangen, aber auch positive, teilt die Stadt Luzern mit. Der Stadtrat hat nun entschieden, das Siegerprojekt «überall» der Ilg Santer Architekten weiterzuverfolgen. Es sollen aber verschiedene Kritikpunkte «vertieft überprüft» und das Projekt «entsprechend überarbeitet» werden.

Konkret will der Stadtrat unter anderem Folgendes prüfen:

Reduktion der Kapazität des Grossen Saals und eine Vergrösserung des Abstands zur Jesuitenkirche .

und eine Vergrösserung des . Verzicht auf ein Restaurant im Dachstock des Altbaus, entweder ersatzlos oder mit der Schaffung einer kleineren, variabel nutzbaren Gastrofläche im Foyerbereich.

des Altbaus, entweder ersatzlos oder mit der Schaffung einer kleineren, variabel nutzbaren Gastrofläche im Foyerbereich. Allgemeine Reduktion der Raumvolumen.

Lage, Grösse und Ausstattung des Mittleren Saals (Verzicht auf Bühnenturm).

Fassadengestaltung.

Verbesserung der Funktion des Foyerbereichs im Parterre als öffentlich zugängliche Zone. «Generell ist es notwendig und unerlässlich, die öffentliche Zugänglichkeit des Gebäudes verstärkt zum Ausdruck zu bringen», heisst es in der Mitteilung.

Der Stadtrat will damit die Akzeptanz für das Siegerprojekt erhöhen. Denn aufgrund der «breit und teilweise heftig geführten Diskussion» sei gut möglich, «dass es bereits über den Projektierungskredit zu einer Referendumsabstimmung kommt». Die Projektierungsgesellschaft Neues Luzerner Theater, der Zweckverband Grosse Kulturbetriebe Kanton Luzern, die Stiftung Luzerner Theater sowie die Architekten seien über das Vorgehen informiert worden.

Beschwerden führen zu Verzögerung

Wann der Projektierungskredit in der Höhe von schätzungsweise 8 bis 10 Millionen Franken in den Grossen Stadtrat kommt, ist aber noch nicht klar. «Die hängigen Beschwerdeverfahren führen zu einer Verzögerung im Zeitplan», schreibt die Stadt. Diese müssten vor der Behandlung im Parlament abgeschlossen sein. Eine zeitliche Einschätzung sei schwierig. «Je nach weiterer Entwicklung wird das städtische Parlament den Bericht und Antrag Ende 2023 oder dann im Frühling 2024 zugestellt erhalten.» Geplant war dies eigentlich in diesem Frühling. (std)

Update folgt