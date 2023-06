Stadt Luzern Yanik Probst ist neuer Mediensprecher der Luzerner Polizei Der 29-Jährige leitete zuletzt die Redaktion von Radio Pilatus und des Newsportals PilatusToday.

Yanik Probst ist neuer Mediensprecher der Luzerner Polizei. Bild: Luzerner Polizei

Der bisherige Redaktionsleiter von Radio Pilatus und PilatusToday, Yanik Probst, wird neuer Mediensprecher der Luzerner Polizei. Das teilt diese in einer Meldung mit. Der 29-Jährige Probst habe seine neue Stelle per 1. Juni angetreten.

Die Luzerner Polizei gibt ferner bekannt, dass die personelle Aufstockung in der Öffentlichkeitsarbeit die Folge einer internen Reorganisation sei. So wurden der bisherige Kommunikationsdienst und der Präventionsdienst per 1. Januar 2023 zusammengefasst und als neue Stabsstelle «Kommunikation und Prävention» direkt dem Kommandanten Adi Achermann unterstellt. (luz)