Stadt Luzern Zeugenaufruf der Polizei nach Unfall von Auto und zwei Velos Beim Inseliquai in der Stadt Luzern ist es am Montagabend zu einer Kollision zwischen einem Auto und zwei Velos gekommen. Nun wird die Autofahrerin und einer der Velofahrer gesucht, ebenfalls bittet die Polizei darum, dass sich Zeugen melden.

Der Unfall ereignete sich am Montag etwa um 17 Uhr auf dem Inseliquai in Richtung Werftstrasse. Google Maps

Am Montag gegen 17 Uhr fuhr ein Velofahrer auf dem Inseliquai in Luzern in Richtung Werftstrasse. Gemäss Aussagen dieses 23-jährigen Rumänen wurde er von einem anderen Velofahrer überholt. Wenig später seien beide von der linken Seite her von einem dunklen Audi touchiert worden und gestürzt.

Die Autofahrerin hat sich gemäss Mitteilung nach dem Unfall mit dem einen Velofahrer unterhalten. Der Rumäne konnte sich aufgrund fehlender Deutschkenntnisse nicht verständigen und entfernte sich. Aufgrund seiner Verletzungen begab er sich in ärztliche Behandlung.

Die Polizei sucht die beiden unbekannten Beteiligten oder Zeugen des Unfalls. Personen, welche Angaben machen können, werden gebeten, sich via Telefon 041 248 81 17 zu melden. (mme)