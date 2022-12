Stadt Luzern Zuger Bildungsinstitut eröffnet Pop-up-Store in der Luzerner Neustadt Studierende der Höheren Fachschule für Technik und Gestaltung Zug haben sieben Produktideen zum Thema Bausätze entworfen. Vier von einer Fachjury prämierte Bausätze werden nun im Pop-up-Store 3.0 «SchenkBar» in Luzern ausgestellt und zum Kauf angeboten.

Der Pop-up-Store 3.0 «SchenkBar» an der Habsburgerstrasse 20 in der Stadt Luzern. Bild: PD

Alle zwei Jahre betreiben Vollzeit-Studierende an der Höheren Fachschule für Technik und Gestaltung Zug (HFTG) während der Adventszeit einen Pop-up-Store. In den letzten zwei Semestern haben sich die Studierenden dem Thema Bausatz gewidmet. In Zweier- oder Dreier-Teams wurden Ideen entwickelt, Skizzen gemacht und schliesslich ein Prototyp einer Fachjury präsentiert. Aus insgesamt sieben Entwürfen wurden folgende vier Produktideen prämiert:

Gatto Sobrio: Katzenhaus aus Arvenholz mit einem Liegekissen, gefüllt mit Arvenspänen und Decklamellen. Es ist auffaltbar.

Katzenhaus aus Arvenholz mit einem Liegekissen, gefüllt mit Arvenspänen und Decklamellen. Es ist auffaltbar. Hugo: Set mit Pflanzkisten aus Holz, Erde, Samen. Es ist rollbar.

Set mit Pflanzkisten aus Holz, Erde, Samen. Es ist rollbar. Ratzfatz: Kinderlaufrad, zusammensetzbarer Bausatz aus Sperrholz und Rädern. Die Grösse ist anpassbar.

Kinderlaufrad, zusammensetzbarer Bausatz aus Sperrholz und Rädern. Die Grösse ist anpassbar. S'Nuni: Ein Set mit Schneidebrett, Trinkbecher, Messer. Sämtliche Teile sind im Schneidebrett rollbar und somit platzsparend.

Die vier prämierten Teams erhielten gemäss Mitteilung ein zinsloses Darlehen, mit welchem je eine Kleinserie ihrer Produktideen produziert wurde. Präsentiert und zum Verkauf angeboten werden die Bausätze noch bis am 22. Dezember im Pop-up-Store 3.0 «SchenkBar» an der Habsburgerstrasse 20 in Luzern. (zim)